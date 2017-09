Santiaguinos versus magallánicos 1-3

Federico, fue el Primer Presidente de la República de Chile, que instalado en el Palacio en la ciudad de Santiago, gobernó cuando se iniciaba el Siglo XX; dato no menor de su vida, era un putero impenitente; sin embargo, después vendrían otros Jefes y Jefa de Estado que darían más que hablar por sus escándalos. Llegó a La Moneda Santiaguina, por apellido, ya que su padre de igual nombre había ocupado el mismo alto cargo. Desde joven a Federico Errázuriz, le gustaba abrazar a las prostitutas hasta consumir sus actos lascivos y sexuales, encantado con su vida nocturna de juerga y jarana. Durante su mandato acostumbrado a hacerlo, decidió además estrechar ahora sus abrazos, al polémico hijo del Presidente de la República de Argentina, Julio Roca, famoso por ser un exterminador de indígenas y mapuches. (Los indios no lo pueden ver ni en pintura, pero todos los días estos últimos transitan por la calle que lleva su nombre, aquí en la capital de Magallanes).

Errázuriz y Roca se alojaron en Punta Arenas, el primero se fue de farra como era lo habitual y el segundo se hospedó en la mansión de José Menéndez, tenían estos muchas cosas en común y de que conversar. El Presidente Errázuriz ofreció un banquete bailable en honor de Julio Argentino Roca, harto alcohol, tabaco y todo lo que debe existir en una buena fiesta. Por ello, en Punta Arenas de Magallanes, se le homenajea con la calle Errázuriz, arteria principal del “Barrio Rojo”, que fiel a la vida privada de su Excelencia de la República, se ubican desde cerro a playa, los tradicionales Puteríos, Clubes Nocturnos o Night Club, burdeles, bares, cantinas, restobar, cabaret, restaurantes, topless, shoperías, etc.; garantizado: el olor a tabaco y cloro, al gremio de borrachos y drogadictos de hombres así como mujeres, de ampolletas rojas y apagadas, de oscuridad y penumbra, de baile y alto ruido, de delincuencia y matonaje; olor a orina y desperdicios, de asesinatos y contrabando, de vida licenciosa y desenfrenada, algo así como el nuevo y viejo gabinete económico de Bachelet.

En cuanto al comercio sexual y ambiente nocturno, le estamos haciendo la collera a la bohemia santiaguina, los magallánicos ganamos por goleadas a nuestros rivales del norte. Es un mercado especial, ya que los clientes son anónimos, pero su economía es pujante, atractiva, de alto consumo. Federico, murió en su ley, reventado a los cincuenta años, como consecuencias de sus farras y fiestas. Sucediéndole como Presidente de Chile, en Santiago, su cuñado que se acostaba con su hermana, primo hermano de ambos Don Germán Riesco Errázuriz, lo que prueba que todo queda en la familia santiaguina, incluso los puteríos públicos.

