Santiaguinos versus magallánicos II

Bernardo, nace en provincia, tuvo una infancia de abandono por parte de sus padres, lo conocían despectivamente como el “Huacho Riquelme” aunque tiene contacto con su madre después de los 12 años y recién a los 24 años utiliza el apellido paterno de O’Higgins; susceptible hoy día de ser un niño o adolescente del centro del Sename, y si se hubiera muerto en este “servicio” lo hubieran registrado igualmente como “baja administrativa” o en el mejor de los casos era susceptible de adopción, para que viva con padres extranjeros a la suerte de la olla; vergonzosamente los políticos en este “servicio público” van para el Informe Sename III, IV, V, etc. y nada han hecho las autoridades actuales en concreto para solucionar este gran drama local. Es urgente reformar la ley de adopción y el Sename. A pesar de su malograda infancia Bernardo O’Higgins vivió hasta los 64 años de edad, pero es “curioso” que sólo residió 6 años en la ciudad de Santiago (no le agradaba la capital de Chile), desde que asumió como Director Supremo en 1817 (hace dos siglos) hasta que abdicó; ya que la mayoría de su vida estuvo en regiones o en el extranjero.

El 24 de octubre de 1842 en Lima, Perú, se sentó en un sillón, donde a las 11 de la mañana le sobrevino un ataque cardiaco. Una palidez mortal invadió su rostro, mientras las fuerzas vitales lo abandonaron totalmente. Era la muerte. Su hermana, la acompañante de muchos años de destierro, Rosita Riquelme O’Higgins como se hizo llamar, estaba a su lado, junto a otras personas, observando cómo algunas palabras casi inteligibles brotaban de sus labios. Entre estas palabras, una de ellas se oyó más claramente y fue:- ¡Magallanes! No dijo ¡Santiago!, el Padre de la Patria sabía que hijo era más importante. ¿Qué quiso decir O’Higgins con esto? Seguramente en sus últimos momentos, recordando a la Patria, a ese Chile que había contribuido a hacer grande y próspero, sus pensamientos se encaminaron al extremo austral, a las tierras del sur, de las que Chile todavía no había tomado posesión. Estas palabras fueron proféticas, pues al año siguiente, 1843, Chile toma posesión del estrecho, incorporando así en forma definitiva la zona de Magallanes a la soberanía nacional. A O’Higgins en su vida en general le “llovió sobre mojado” o para decirlo en chic siútico le “nieva sobre mojado”; si hasta la ciudad de Santiago ahora está con nieve.

En esto del frío y las heladas los magallánicos le ganamos por lejos a los santiaguinos. Mucho alaraco los santiaguinos con un poquito de nieve: se decretó emergencia por la Onemi, se cayeron árboles, se cortó el suministro de luz, y se anunció acusación constitucional contra el ministro de Energía, por parte de sus aliados, por 10 a 20 centímetros de nieve, y aquí en la región hemos llegado a los 50 centímetros o medio metro de nieve y nos arreglamos por las nuestras; con una temperatura mínima de 20 grados bajo cero y en la capital se produjo el caos con 3 bajo cero. En los cortes de luz en estos años ha sido igual en ambos lugares, en eso estamos empatando, así que sería conveniente decretar que tanto el ministro como el secretario regional ministerial de Energía, se les condene a la silla eléctrica, pero no nos preocupemos o alarmemos, no funcionará como todas las cosas que hacen las autoridades de este gobierno. Los “iluminados” están sin luz, los “gastadores” están sin gas y los “aguafiestas” están sin agua. Es decir, todavía tenemos un país a medias. En ello estamos igualados Santiago y Magallanes. Qué decepción hubiese sido para el prócer de la Patria, saber la realidad actual.

