Santiaguinos versus magallánicos III

Poco antes de morir, escribió O’Higgins su última carta, entre otras cosas decía: “Un íntimo amigo mío, Manuel Bulnes, que sé respeta mis opiniones, se hallará muy pronto al frente del gobierno de Chile y no dudo que tomará un interés decidido a favor de la Empresa”. En una carta anterior del 3 de mayo de 1841 en uno de sus párrafos se lee: “Es mi ánimo regresar a Chile, en septiembre próximo, particularmente con el objetivo de recomendar la colonización del Estrecho de Magallanes, con arreglo al plan que he explicado a Usted, así como otras medidas calculadas a implantar las ventajas de la civilización y de la religión, a los pobres desamparados habitantes salvajes de la Tierra del Fuego”. Bulnes cumplió los deseos de su amigo. Se funda un fuerte en la región de Magallanes, que sirve de precursor al establecimiento de la ciudad de Punta Arenas. Manuel Bulnes además introdujo reformas en la Educación. Creó la profesión de Pedagogía en Educación con lo que se dignificó al profesor, considerado como un trabajador de última orden (Bástese recordar que en 1832, deseándose castigar a un ladrón que había robado un candelabro en una Iglesia, no se encontró para él mayor castigo que sentenciarlo a servir durante tres años como profesor de escuela).

Hoy el docente sigue lamentablemente mal mirado y pagado. En este momento, los profesores de Santiago y Magallanes se encuentran en marcha, así como en paro, rechazando el proyecto del gobierno de la Nueva Educación Pública.

Se manifiestan con el propósito de demostrar su descontento con este plan, ya que aseguran que no resuelve los grandes problemas de la educación chilena y que mantiene además una gran amenaza de que se produzca una segunda deuda histórica.

Bulnes también inauguró la Universidad de Chile, que a poco de ser creada llegó a ser la primera de la América Meridional; creó la Escuela de Artes y Oficios; el Conservatorio de Música y numerosas escuelas. En un mensaje al Congreso ubicado en Santiago, llamaba la atención a los legisladores hacia la urgente necesidad de fomentar la enseñanza elemental o básica. Ningún “honorable” lo tomó en cuenta, pasaron años para que se dictara la ley general de primaria obligatoria. Hoy en día, las leyes de reforma a la educación primaria, secundaria y universitaria continúan siendo “estudiadas” por miles de funcionarios públicos y las que ya existen clasifican a los profesores en distintas categorías o clases: Ley N°19.961/ 2004 sobre evaluación docente = Destacado, Competente, Básico, Insatisfactorio y ley N° 20.903/ 2016 sobre desarrollo profesional docente = Experto II y I, Avanzado, Temprano, Inicial. En otras palabras o clasificación en el país existen profesores de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, es decir, Muy Buenos, Buenos, Regulares y Malos. Y esta segregación lo transmiten a sus alumnos.

Sin perjuicio de la educación nacional, empatamos en que tanto en Santiago como en Magallanes hemos eregido un monumento ecuestre del General Manuel Bulnes, como Victorioso montado sobre un caballo exhausto; uno ubicado en la calle Alameda Bernardo O’Higgins esquina calle Morandé , casi al frente del Palacio de La Moneda en la entrada del largo paseo que lleva su nombre, en la Plaza Cívica de la ciudad de Santiago y la otra estatua de material granito y de igualmente cuerpo de bronce de una altura de 10 metros ubicada en Avenida Manuel Bulnes, Ex La Pampa, esquina calle Sarmiento en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes; ambas obras del escultor español Mariano Benlliure y Gil. Nos vamos ahora al tiempo extra de la historia para definir este empate, que analizaré en la siguiente columna.

