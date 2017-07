Santiaguinos versus magallánicos ¿Quién está ganando?

Los magallánicos le ganamos a los santiaguinos en primer lugar en su descubrimiento y fundación, que fue en 1520 por Fernando Magallanes Mezquita, más conocido popularmente hoy como Hernando de Magallanes, portugués, quien procedía de una familia históricamente islámica, adoraba a Alá, ya el apellido materno lo dice todo; llegó con toda su parentela musulmana a estas tierras y mares, pero como buen conquistador fingió o aparentó ser católico así como español al servicio del sucesor de los Reyes Católicos. El primer simulador del extremo del mundo, después vendrían muchos más. Con este dato nos acerca más actualmente al polémico Estado Islámico que a Estados Unidos. Gracias a Alá comenzó la globalización con Magallanes. Veinte años más tarde, 1541, se descubre y se funda Santiago, por Pedro Oncas de Melo Gutiérrez Valdivia, conocido popularmente hoy con el segundo apellido de su madre, es decir, Pedro de Valdivia, español, quien viajó a Santiago con su amante y concubina Inés de Suárez, dejando a su esposa en la mismísima España, lavando la ropa y cuidando a los niños; fue el primer adúltero, pero después vendrían muchos más. Como buen católico no practicante, bautiza la tierra central, en honor a un apóstol de Dios Jesucristo. Los padres fundadores nacionales uno es católico apostólico romano y otro musulmán. En el empate los dos descubridores mueren atravesados con lanzas por los indios, como salchichas de anticucho. Los dos están supuestamente en el cielo, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. (parafraseo canción antimachista).

Los santiaguinos nos superan en población de 8 millones de habitantes en comparación con los ciento setenta mil magallánicos. Triunfamos los australes en superficie territorial de 132.000 kilómetros cuadrados por encima de los 15.000 kilómetros cuadrados que tiene Santiago. Espacio tenemos todavía en Magallanes. Santiago es campeón en parques de diversión y de mall. Los magallánicos le ganamos a los santiaguinos en parques naturales. Santiago, igual que Bolivia no tiene salida soberana al mar, en cambio, Magallanes es trioceánico. En glaciares, campo de hielo, sorprendentemente quizás la Región de Magallanes posee unos 30.000 kilómetros cuadrados superando por poco a los 25.000 kilómetros cuadrados que tiene Santiago. El cambio climático existe, una prueba para los escépticos. Los magallánicos son vencedores en consumir agua y aire puro a diferencia de los santiaguinos. Nos ganan en el metro o ferrocarril de Santiago, ya que en Magallanes no existe tren y quedan unos cuantos antiguos durmientes. Por lejos están primeros los santiaguinos en industria, ya sea manufacturera, financiera, telecomunicaciones, electrónica, agroindustriales, entre otras. Es victorioso Santiago en la cantidad de políticos, ya que es gran centro administrativo, en eso qué bueno que sean pocos en Magallanes.

Santiago es insuperable en basílicas y catedrales, al parecer existen más pecadores impenitentes, esto es lógico ya que es superior en recreación nocturna, grandes barrios para la entretención humana, puteríos, restaurantes, pub, discotecas, casinos, bares, todos legales o ilegales. Bueno, y sobre todo tienen los santiaguinos el Palacio de Gobierno, la sede del Presidente de la República y sus ministros de Estado, la majestuosa La Moneda, en el corazón de Santiago; en cambio, aquí en Magallanes con suerte tenemos La Chaucha. Santiaguinos versus Magallánicos ¿Quién cree que seguirá ganando?

Relacionado