Se corrió el cerco

En las recientes primarias el Frente Amplio declaraba que buscaba profundizar y extremar las reformas mal diseñadas e implementadas por el gobierno, sin importarles que la gran mayoría de la gente las rechazaba. Por lo tanto, mal podría haber obtenido mejores resultados electorales de los que obtuvo. Más encima fueron solos por el lado de la izquierda y centro izquierda en la papeleta, como único representante del sector, así y todo, en total sacaron menos votos que Ossandón y la triunfadora Beatriz Sánchez apenas superó en tres mil votos la votación de Felipe Kast.

Para la derecha, la participación del Frente Amplio en las primarias fue muy favorable, ya que al extremar los argumentos e izquierdizar al máximo la contienda o el ambiente, permitió que el espectro se pudiera ordenar nítidamente delimitando o corriendo el cerco hacia el extremo opuesto.

Buscando una explicación entre los magros resultados de esta variante del progresismo o la izquierda extrema, incluso bajo un gobierno de su sector, se puede concluir que el megáfono y el papel aguantan todo, ya que una cosa es el discurso y otra es la capacidad y experticia en la materialización de las ideas y proyectos, donde no basta el puro bla bla. Además, también hay que saber escuchar a la gente, esto significa involucrarse con y no imponer lo que uno cree o quiere, los llevados de sus ideas en esto no sirven.

Sin duda a la izquierda se le viene una travesía por el desierto que puede durar un buen tiempo, para lograr modernizarse y superar las trancas del pasado, las que han vuelto a surgir con fuerza en los prospectos jóvenes. Sólo cuando las tomas y el asambleísmo manipulador, dejen de ser apoyados por la elite política y social como mecanismo de presión, recién ahí se estarán sentando las bases de una izquierda democrática diversa y tolerante que sin duda se podrá proyectar al futuro con fuerza.

Entre la pelea del Frente Amplio, los restos de la nueva mayoría, la DC, Meo y uno que otro que salga a disputar el izquierdismo, más un alto porcentaje de centroizquierda que se restará de votar, dado el desorden en sus huestes, no es descartable que al bajar el universo, pueda triunfar la centroderecha en primera vuelta con Piñera.

El desafío para la derecha será poder convocar a una cruzada similar a lo que hizo para las primarias, si quiere apuntar a ganar en primera vuelta, ya que el cerco se corrió dejando más espacio a la derecha o al centro. Da lo mismo, se aleja cada vez más de la izquierda, considerando la competencia que hay por ser el más izquierdista entre los actores en disputa. A lo anterior se debe agregar, el que la gente se suma con mayor facilidad tras un candidato que huele a ganador, como quedó demostrado con Piñera en la primaria y su alta votación obtenida y, como también lo fue con Bachelet en las elecciones presidenciales anteriores.

A futuro, en todo caso, vamos a tener que acostumbrarnos a primarias a la francesa, sin candidatos que arrasen como Bachelet o Piñera, la política va para allá. Asimismo habrá que definir si el principal semillero de candidatos a la presidencia seguirán siendo los noticieros de TV y sus fulgurantes rostros, como lo expresaba un matutino o definitivamente los partidos políticos se ponen pantalón largo y juegan el rol que les corresponde en proyectar el país con fuerza y democráticamente desde los distintos territorios.

