Ya comenzando de manera contundente el segundo semestre académico en la Universidad de Magallanes y en lo que a mí concierne, laborando intensamente en el cumplimiento de hitos e indicadores y objetivos del Centro de Investigación Antártica y subantártica, hemos elaborado en conjunto con mis alumnos del Crédito Cultural Antártico una iniciativa bastante atractiva y que tiene matices de alto impacto y su notabilidad se centra fundamentalmente en que el alumno del Crédito Cultural Antártico se transforme en un emisor y replicador de la experiencia de conocimiento general y amplio de lo que son las zonas Polares, sus formas, su trascendencia para el planeta y que es el mejor camino para entender mejor las tierras heladas que conforman nuestra región del punto de vista político y jurídico.

Nuestra aula que usamos se convertirá en el propio Continente Antártico y ya con el conocimiento asumido e internalizado, mis alumnos se convertirán en los “iceberg culturales” cuyo propósito estará centrado que con material didáctico en mano, harán intervenciones culturales en cualquier lugar previamente, ejemplos…en un taller mecánico pedir la autorización para estos 10 ó 15 minutos y enseñar ¿Qué son las Zonas Polares?…ingresar a un hospital y visitar algún enfermo que pueda contar con el espacio y tiempo… y así con la evidencia fotográfica demostrar que así también se puede hacer cultura y haciéndose partícipe en la celebración de la Semana Polar Internacional.

En estos momentos se aproxima el cambio de estación y toda la biodiversidad alojada en ambientes subantártico apunta a sus desplazamientos hacia el sur del sur, hacia aguas del oceano Austral y costas del Continente Antártico. Las zonas polares son dos áreas del planeta donde imperan unas condiciones extremas, siendo las bajas temperaturas, la escasez de precipitaciones y las grandes variaciones del día entre las distintas épocas del año, tres de los rasgos más característicos. Esto hace que la vida esté representada casi exclusivamente por las formas animales y que el mar sea un elemento imprescindible para la supervivencia de estos últimos.

Dos son las regiones polares, pero reúnen unas características y un origen completamente distintos. En el Hemisferio Norte, el Artico es una masa de hielo flotante que se mantiene gracias a las bajas temperaturas, mientras que en el Hemisferio Austral, la Antártica es un continente, hoy helado pero que en el pasado albergó una rica flora y una fauna abundante. El Artico no posee ningún representante botánico y en cuanto a la fauna cuenta con diversas especies que de modo más o menos esporádico acuden allí desde las cercanas masas continentales euroasiática y norteamericana. Así, el zorro ártico es uno de los principales predadores visitantes, mientras que el oso blanco o Polar se ha adaptado ya a residir de modo más continuado. Abundan las focas y las aves marinas, y las aguas circundantes se caracterizan por su riqueza en plancton y especies piscícolas, lo que atrae a numerosos cetáceos. La Antártica, es una enorme superficie de hielo de la que sólo emergen algunas cumbres de más de 4.000 metros de altura y que sólo cuenta con unas pequeñas áreas despejadas, los llamados valles secos antárticos, en los que la sequedad es tan extrema que no llega a formarse hielo. La flora cuenta con unas pocas especies de líquenes y algas que crecen en las zonas costeras, que se deshielan durante el breve período estival. La fauna cuenta con focas, elefantes marinos, leopardos marinos y numerosas aves, a los que hay que añadir los cetáceos en las aguas circundantes.

Tomando en consideración estas características debo mencionar y hacer resaltar la iniciativa de la Escuela de Tierra Amarilla, que por iniciativa propia de una profesora inquieta por el aprendizaje de sus alumnos la Sra. Adela Chacana, geóloga y profesora de Ciencias del colegio, se ha enfocado y con nuestra asesoría de estudiar con sus alumnos el impacto e influencia que produce este gran Desierto Helado que es la Antártica sobre el desierto muy particular ubicado en la Región de Atacama. Por estos días la escuela de Tierra Amarilla se apresta a celebrar, la “Semana Polar Internacional” representando a Chile en el concierto mundial de esta celebración, convocatoria realizada por el Polar Educators International (Pei).

