Sistema simplificado de las sociedades comerciales (I Parte)

En nuestro ordenamiento jurídico existe un sistema alternativo y simplificado para que las sociedades comerciales puedan ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas o disueltas cumpliendo solamente con ciertas solemnidades establecidas de manera más simple y a menor costo. Sin perjuicio de ello, en todo lo que no sea contrario o no se encuentre previsto por este sistema, les serán aplicables las disposiciones legales que las establecen y regulan, según corresponda a su singular naturaleza jurídica.

Aquellas personas jurídicas que se constituyan o acojan a este sistema, todos sus actos jurídicos deberán celebrarse o ejecutarse conforme a este sistema, de lo contario deberán celebrar o ejecutar dichos actos de acuerdo a las normas que las establecen y regulan según su naturaleza, y no les serán aplicables este sistema simplificado.

Las personas jurídicas que pueden acogerse a este sistema son: 1. La empresa individual de responsabilidad limitada, 2. La sociedad de responsabilidad limitada, 3. La sociedad anónima cerrada, 4. La sociedad anónima de garantía recíproca, 5. La sociedad colectiva comercial, 6. La sociedad por acciones, 7. La sociedad en comandita simple, 8. La sociedad en comandita por acciones.

A este respecto procederán a través de la suscripción de un formulario por el constituyente, socios o accionistas, el que deberá incorporarse en el Registro.

Cabe señalar que el “Formulario”, es el documento electrónico que contiene el contrato social y sus modificaciones, y el “Registro”, es el denominado Registro de Empresas y Sociedades, el cual deberá constar en un sitio electrónico, al que deberán incorporarse las personas jurídicas que se acojan a este sistema para los efectos de ser constituidas, modificadas, transformadas, fusionadas, divididas, terminadas, disueltas o migradas. Este Registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público, gratuito y deberá estar permanentemente actualizado a disposición de quien lo consulte en el sitio electrónico, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. En estos casos, la fecha del acto jurídico respectivo será la fecha en que firme el formulario el primero de los socios o accionistas o el constituyente, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, el formulario sólo se entenderá incorporado al Registro cuando fuere firmado por todos los que hubiesen comparecido al acto que lo origina. Cabe agregar que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de su administración y de que dicho Registro cumpla las normas respectivas.

El contrato social y el estatuto de las personas jurídicas acogidas a este sistema simplificado será aquel que conste en el formulario de constitución inscrito en el Registro y en las modificaciones introducidas en la forma establecida, según corresponda. En el silencio del acto constitutivo, las personas jurídicas se regirán por las normas que les sean aplicables conforme a su especie.

Por último, cabe señalar que para efectos del saneamiento de la nulidad derivada de vicios formales que afecten la constitución, modificación, transformación, división, fusión, terminación o disolución de las personas jurídicas acogidas a este sistema, el titular o, quienes sean los titulares de los derechos sociales o acciones de la sociedad al tiempo del saneamiento respectivo, o sus representantes o apoderados para estos efectos, deberán corregir el formulario en que conste el vicio y suscribirlo de conformidad a lo referido precedentemente. Ahora, si el vicio incide en una cesión de derechos sociales, deberán concurrir a la suscripción del formulario, el cedente o sus causahabientes, y quienes al tiempo del saneamiento sean los titulares de los derechos materia de la cesión.

En los casos en que para adoptar acuerdos sobre el saneamiento de la nulidad, se requiera de la celebración de una junta, el acta que se levante, previo cumplimiento de las formalidades que sean necesarias, deberá ser reducida a escritura pública. Una copia digital íntegra de aquélla deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva. Con todo, no se requerirá del acta reducida a escritura pública ni de su incorporación al Registro, si la totalidad de los socios o accionistas suscriben el formulario correspondiente.

Relacionado