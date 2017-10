Sistema simplificado de las sociedades comerciales (II Parte)

Mención especial requieren los Formularios, que constituyen el documento electrónico que contiene el contrato social y sus modificaciones, estos contienen los campos necesarios para completar las menciones que la ley establece para efectos de proceder válidamente a la constitución, modificación, fusión, división, transformación, terminación o disolución de las respectivas personas jurídicas, como asimismo, las menciones establecidas para efectos de proceder a la migración de un sistema de registro al otro.

En consecuencia, los suscriptores de este Formulario, deberán completar todos estos campos que contengan las menciones de requisitos que las leyes exijan para la validez del acto respectivo de la persona jurídica de que se trate. Las menciones que no sean obligatorias podrán ser completadas voluntariamente, pero en caso de no completarse se entenderá que a su respecto rigen las normas supletorias de las leyes que regulan dichos actos. Deberá completarse necesariamente el campo correspondiente al domicilio social si la ley que rige a la respectiva persona jurídica lo exige, pero todas deberán especificar una dirección para obtener Rol Único Tributario. No obstante, podrán completarse en los Formularios todos los datos que fueren necesarios para la acertada identificación del constituyente, socio, accionista o representante, y de su capacidad para celebrar los actos o contratos que se inscriban en el Registro. Sin perjuicio de que se cumpla en el Formulario con la mención al capital según la especie de persona jurídica de que se trate, cuando se requiera de formalidades o solemnidades especiales para enterar el aporte, según el tipo de bien, deberá efectuarse conforme a ellas. Mientras no se dé cumplimiento a lo señalado precedentemente, las estipulaciones, pactos o acuerdos que establezcan los interesados no producirán efectos frente a terceros, sin perjuicio de las demás sanciones que a este respecto dispongan las leyes que establecen y regulan a las respectivas personas jurídicas.

La suscripción del Formulario se realizará mediante la firma del constituyente, socios o accionistas a través de la firma electrónica avanzada de éstos, quien no cuente con firma electrónica avanzada deberá suscribir los Formularios ante un Notario. En este caso, el Notario deberá estampar su firma electrónica avanzada en el Formulario de que se trate, entendiéndose de esta forma suscrito dicho Formulario por parte del constituyente, socio o accionista para todos los efectos.

Cabe hacer presente que el constituyente, socios o accionistas, en su caso, podrá concurrir a la suscripción del respectivo Formulario por medio de representante legal o de apoderado, cuyo mandato deberá ser otorgado por escritura pública, dejándose constancia en dicho Formulario de la fecha, nombre y domicilio del Notario ante el cual se otorgó y del número de repertorio de la correspondiente escritura. En estos casos, la suscripción del Formulario sólo podrá realizarse ante un Notario y dejar constancia del instrumento en el que consta la personería en virtud de la cual actúa el apoderado o del documento que acredita dicha representación, y una copia digital íntegra de éste o de aquél, deberá incorporarse al Registro bajo el número de identificación de la persona jurídica respectiva. En los casos antes señalados, deberá dejarse constancia en el Formulario del nombre y domicilio del ministro de fe ante quien se firme, así como de la fecha del respectivo acto de suscripción.

Por otra parte, los suscriptores podrán designar en el Formulario de constitución o en cualquier otro que al efecto disponga el Registro, a un mandatario para que actúe en representación de todos ellos, para los efectos de suscribir con su firma electrónica avanzada o ante Notario los Formularios de que se trate.

Es importante recalcar que la suscripción del Formulario por todos los socios o accionistas deberá efectuarse dentro del plazo de sesenta días contado desde la firma por el primero de ellos. En caso contrario, se tendrán por no suscritos para todos los efectos. Con la suscripción del primero de los socios o accionistas, dicho formulario no podrá modificarse posteriormente.

Finalmente cabe señalar que los Formularios deberán estar en el Registro permanentemente a disposición de los interesados.

