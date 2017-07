Sociedad Responsabilidad Limitada (II Parte)   

Dentro de las normas que rigen la constitución de una Sociedad de responsabilidad Limitada, cabe señalar que la omisión de la escritura pública de constitución o de modificación, o de su inscripción oportuna en el Registro de Comercio, produce nulidad absoluta entre los socios, esto es, la sociedad que no conste de escritura pública, o de instrumento reducido a escritura pública o de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada, y la modificación cuyo extracto no ha sido oportunamente inscrito en el Registro de Comercio no producirá efectos ni frente a los socios ni frente a terceros, salvo el caso de saneamiento en conformidad a la ley y con las restricciones que ésta impone. Dicha privación de efectos operará de pleno derecho, sin perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda.

Cabe hacer presente que no obstante lo anterior, si existiere de hecho dará lugar a una comunidad. Las ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán, y la restitución de los aportes se efectuará entre los comuneros con arreglo a lo pactado y, en subsidio, de conformidad a lo establecido para la sociedad. Asimismo, los miembros de la comunidad responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de ésta; y no podrán oponer a los terceros la falta de los instrumentos mencionados precedentemente. Los terceros podrán acreditar la existencia de hecho por cualquiera de los medios probatorios que establece la ley, y la prueba será apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Cabe hacer presente que la sociedad que adolezca de nulidad por incumplimiento de los requerimientos señalados precedentemente, gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad si consta de escritura pública o de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado. Todo ello, sin perjuicio del saneamiento del vicio en conformidad con la ley. La modificación oportunamente inscrita en el Registro de Comercio, pero que adolezca de vicios formales, produce efecto frente a los socios y terceros, mientras no haya sido declarada su nulidad.

Cabe recalcar que el que contratare con una sociedad que no ha sido legalmente constituida, no puede sustraerse por esta razón al cumplimiento de sus obligaciones.

En cuanto a la disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros sino en los casos siguientes: 1.- Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto prefijado para su terminación en el contrato; 2.- Cuando se ha dado noticia de la disolución por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capital de la provincia, si en aquél no lo hubiere; 3.- Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualquier medio.

Finalmente cabe señalar que la sociedad de responsabilidad limitada, también podrá ser constituida, modificada, transformada, fusionada, dividida, terminada o disuelta cumpliendo solamente con las solemnidades establecidas para estos efectos en la ley Nº20.659, referida a la creación de “Tu Empresa en un Día” accesible en el Portal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo que no sea contrario o no se encuentre previsto por esa ley, les serán aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que las establecen y regulan, según su naturaleza jurídica, de acuerdo a lo referido anteriormente. Lo establecido en dicha ley rige para estas empresas que voluntariamente se constituyan o acojan a ésta, de manera que todos los actos jurídicos indicados precedentemente deberán celebrarse o ejecutarse conforme a sus disposiciones, de lo contrario, deberán celebrar o ejecutar dichos actos de acuerdo a las normas que las establecen y regulan, y no les serán aplicables las disposiciones de esta ley especial.

Relacionado