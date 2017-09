Taxistas: ni héroes ni villanos

Una de las cosas que van enseñando los años y la experiencia, es que la vida no es en blanco y negro. Los estereotipos y generalizaciones pueden facilitarnos un cómodo pero peligroso espejismo al juzgar a grupos de personas, ya que difícilmente todos presentarán las mismas características en serie.

Lo sucedido a principios de esta semana en el aeropuerto de Santiago, en que un centenar de taxistas bloquearon las vías de entrada y salida del principal terminal aéreo de nuestro país, tuvo un alto costo debido a la incomodidad y ansiedad que provocaron a los pasajeros. Más allá de caminar largos trechos con maletas, lo más lamentable es que esta manifestación le costó la vida a un turista brasileño al no poder acceder a un equipo especializado que le ayudara a recuperarse de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos de Carabineros, Mario Hirochi Suzuki nunca imaginó que a sus 65 años moriría en un país extraño al cual vino de paseo junto a su esposa.

Si ya una gran parte de la gente opina negativamente de los taxistas en general, esta situación viene a enlodar aún más la imagen de los llamados “techos amarillos”. Si bien prestan un servicio necesario y valioso, un grupo de inescrupulosos que insiste en estafar a sus pasajeros, especialmente turistas, le han dado una pésima imagen al gremio. Autos descuidados, falta de higiene, trato escasamente amable y tendencia a aprovecharse económicamente de sus clientes, son quejas que escuchamos más de lo que quisiéramos. Justamente por malas experiencias en el pasado, hace unos 4 años recibí la tarjeta de un taxista que me llevó al aeropuerto en Santiago para que si lo consideraba, siguiera optando por su servicio de transporte. Me pareció un sujeto educado, de conducción responsable, en un auto cuidado y limpio, con servicio de navegación y me cobró un precio justo. Al siguiente viaje lo llamé para que me esperara al llegar mi vuelo. Ahí estaba, amable y a la hora que debía. Aunque los magallánicos no viajamos tan seguido como quisiéramos, al igual que muchos de los que vivimos acá, opté por irme a la segura y seguir utilizando el servicio cada vez que arribaba a la capital. Con el tiempo me fue contando de su familia, de los años que llevaba casado y de sus hijos adolescentes. De su jornada de 12 horas de noche en el aeropuerto para esperar a sus pasajeros que al igual que yo le avisaban de sus arribos para llegar pronto a su destino. Me hablaba del perjuicio que hacían los taxis piratas al no pagar el derecho que el terminal aéreo les exigía, y que no era poco. De las cuotas que le faltaban para pagar su auto y que trataba de disfrutar “a concho” a su familia cuando salía de vacaciones, pues el horario nocturno muchas veces le robaba el día para compartir con los suyos. También me conversaba del desastre que les significó la aparición de Uber y Cabify, especialmente para el jefe de hogar que debía cumplir con sus compromisos económicos mientras que sus ingresos bajaban considerablemente. Aunque a él no le había afectado tanto pues contaba con una clientela bastante fiel debido a la calidad de su servicio, solidarizaba con sus colegas al punto de ser elegido dirigente gremial de uno de los grupos en el aeropuerto.

Marcos hoy es uno de los cuatro taxistas que se encuentran detenidos hasta hoy viernes debido a su participación en el bloqueo al aeropuerto, esperando qué dictaminará la justicia en un caso que se fue de las manos y que tuvo una víctima fatal. Lo identifiqué en unas imágenes en que se lo llevan detenido las FF.EE., no oponiendo resistencia y sin vociferar nada, con la misma tranquilidad aparente cuando apareció esposado en el control de detención.

Ignoro si él organizó esto, pero por sus características como persona tiendo a creer que asumió su rol de dirigente y dio la cara, sin estruendo ni drama, sino tratando de defender su fuente laboral con que sostiene a su familia. De manera equivocada e irresponsable, sí, pues nadie y menos él proyectaron la tragedia que iba a pasar.

No era la forma, pero sería simplista culpar sólo a los taxistas, cuando los sistemas ejecutivo y judicial siguen dilatando la necesaria regulación de este nuevo servicio de transporte de pasajeros, con “urgencias” que parecen tener tiempos distintos de quienes tienen que cumplir con deberes económicos. Nos estamos acostumbrando que sin movilizaciones no hay soluciones, y eso nos debe llamar a la reflexión.

Si bien creo que desde el punto de vista de los usuarios Uber es excelente, ojalá no demonicemos a los taxistas con generalizaciones que dañan a muchos trabajadores honestos y responsables como Marcos, para que haya una regularización legal que permita coexistir ambos sistemas, promoviendo una competencia de mayor justicia y que nos beneficie a todos.

