En cierta oportunidad una reconocida sicóloga chilena, me dijo que el principal miedo de los jóvenes de hoy es el temor al fracaso.

La frase me dejó pensando…y la quiero hacer extensiva.

¿Acaso todo ser humano no le teme al fracaso?

Hay quienes cuando son premiados con un ascenso en su lugar de trabajo…y en vez de contentarse, les cunde la idea del fracaso, de no poder corresponder a las nuevas expectativas creadas ante el nuevo desafío.

Fue lo que me ocurrió a mí cuando en este diario me quisieron aumentar el sueldo en un cien por ciento.

¡Saaaaaaaaa…!

Cuando usted, amigo lector, tiene un proyecto original en su futuro, y que lo ha venido trabajando…urdiendo durante mucho tiempo. ¿Acaso no ha pensado lo que ocurriría si este proyecto fracasa?

Pero hay más…

En una sociedad demasiado competitiva, donde el éxito parece ser la constante…ha asomado un nuevo tipo de personas: son aquellas que se dicen a sí mismos: “Yo debo ser competente en todo y eficaz en todos los aspectos de mi vida”.

La idea puede ser utópica…pero también desgarradora.

Y mantener ese proyecto a troche y moche… a como dé lugar, puede derivar en un estrés o un estado de angustia que imposibilita llevar una vida normal.

O le puede suceder lo que al piojo que se quiso dar un festín…se lanzó a una frondosa cabellera de un tipo que pasaba por plena plaza…y se frustró al percibir que el gentilhombre usaba peluca.

Si lo miramos desde una óptica del sentido común, resulta obvio que nadie puede ser competente en todo.

Hasta el propio Leonardo Da Vinci tuvo muchos puntos débiles, y lo admitió en vida.

La absurda idea de que el valor de un ser humano debe medirse por sus éxitos profesionales, sociales o sentimentales, es irracional y hasta apocalíptica. Un absurdo.

Si alguien considera un fracaso como LO PEOR…se está condenando a sufrir graves decepciones.

Además, cada persona es valiosa por el mero hecho de existir, de ser diferente de los demás, de poseer sus propias cualidades…a veces encantos…y defectos.

Luego, su valor intrínseco no está relacionado con el lugar que ocupa en la sociedad, la escuela donde van sus hijos, en fin…

Dicho sintéticamente, los éxitos no hacen que la persona sea mejor como ser humano.

Ahora, los que están obsesionados por alcanzar el éxito, generalmente se esfuerzan hasta más allá del límite de su resistencia física. Obviamente, un esfuerzo supra-humano los deja muy proclives enfermedades psicosomáticas y crónicas, incluso -y aunque usted no lo crea- como el cáncer.

Y una digresión al terminar: cuando Tomás Alva Edison descubrió la lámpara, tuvo que dar una charla en la Universidad de Princeton.

Admitió que su invento lo obtuvo al intento número 47, alguien del público le preguntó:

– Maestro, ¿o sea que usted obtuvo 46 fracasos antes?

La respuesta de Edison no se hizo esperar:

-No. No fueron fracasos los intentos anteriores. Me sirvieron para darme cuenta que habían 46 maneras de no llegar a mi meta.