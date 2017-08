Terrorismo sin fronteras

Finalmente el terrorismo islámico recurrió al español. El miércoles pasado, como epílogo de los atentados en Cataluña que costaron 15 vidas, un vocero yihadista, Muhammad Yasin Ahram Pérez, el cordobés, apareció en un video nada tranquilizador. Su mensaje fue contundente: “El yihad no tiene fronteras, haced la yihad donde podáis y Alá estará complacido con vosotros”.

Pudo haber hablado en catalán. Pero obviamente el idioma es lo de menos. Lo que importa es que, ahora, toda España se siente en peligro. No cabe duda de que en muchas personas puede haber revivido el recuerdo remoto de la dominación musulmana, que empezó en 711 y que sólo terminó siglos más tarde. Los Reyes Católicos acabaron la reconquista de España el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada. El emir Boabdil, de la dinastía Nazarí, tuvo que abandonar la ciudad. Un efecto adicional fue el fin de la tolerancia religiosa con la expulsión de los judíos en 1492, y la prohibición del culto islámico en Granada.

Lo que en España se llamó entonces la “reconquista” ocurrió hace mucho. Pero cabe preguntarse si en la mente de alguno de los líderes del Estado Islámico, cinco siglos puede ser un período suficiente para iniciar la reconquista de la reconquista. Es decir, la islamización de Europa. En rigor, el proceso, cuyo inicio según sectores conservadores se debe a la inmigración del último medio siglo, ya estaría en desarrollo. Lo que cambia son los procedimientos. En 2014, casi un siglo después de la disolución en 1924 del último califato, el Imperio Otomano, se anunció el surgimiento de un nuevo califato en las áreas controladas por el Estado Islámico en Irak y Siria.

En un resumen de la situación, la BBC señaló que lo que se conocía hasta entonces como el Estado Islámico “proclamó a su jefe Abu Bakr al Baghdadi como califa -ahora lo llamarán Califa Ibrahim- y “gobernante de los musulmanes allá donde estén”. Su dominio, se aseguró, “se extenderá desde Alepo en el norte de Siria hasta la provincia de Diyala en el este de Irak, donde regirá la estricta interpretación que el grupo tiene de la ley islámica”. Junto con esta proclamación, el califato demandó a todos los musulmanes “jurar lealtad” al nuevo califa y “rechazar la democracia y otra basura de Occidente”.

Fue una declaración de guerra que sólo en los años siguientes ha podido ser medida en toda su magnitud.

No es una guerra convencional. Sus soldados no están organizados como un ejército convencional; prácticamente no se conocen entre ellos, pero han recibido una formación sistemática y se comunican vía Internet y redes sociales. Usan explosivos y armas tradicionales y también, como se ha visto en los últimos atentados, pueden emplear vehículos de todo tipo, generalmente camiones, para arremeter contra peatones inermes, como ocurrió en Niza en julio de 2016, en las orillas del Támesis en marzo pasado y ahora en las Ramblas de Barcelona.

Todo esto significa, evidentemente, que la guerra está declarada y va en serio.

Podría ser la Tercera Guerra Mundial. Habrá nuevos atentados y nuevos mensajes no sólo en árabe, inglés y castellano. Y lo peor es que hasta ahora -en plena era Trump- no hay claridad en cómo enfrentar este desafío.

