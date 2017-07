Trabajadores, empleados y obreros: una lección legislativa

El Congreso Nacional ha concluido su trabajo en la tramitación del proyecto de ley que consagra el nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap. Dado lo anterior es importante dar cuenta de algunas cuestiones importantes relacionadas con esta nueva mirada y rumbo que se le quiere imprimir a la empresa estatal que forma parte del alma de nuestra región.

El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, especialmente sus tres poderes fundamentales: accionistas, directorios y alta administración. Para la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), tan de moda en la actualidad, el gobierno corporativo proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa y determina los medios que deben utilizarse para alcanzar tales objetivos y supervisar su cumplimiento. El marco de un buen gobierno corporativo debe promover la transparencia y eficacia de los mercados, ser coherente con el régimen legal y articular de manera clara el reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras, reguladores y ejecutivas.

La nueva ley de Enap establece un directorio independiente y profesional que debe orientar sus objetivos en el mediano y largo plazo. La idea es constituirla en una empresa de clase mundial dedicada preferentemente a la generación de soluciones energéticas. El directorio será integrado por medio de dos designaciones directas del Presidente de la República que deben corresponder a un hombre y a una mujer, cuatro designaciones que provendrán del sistema de alta dirección pública y un representante de los trabajadores.

Se establece la obligación de contar con un plan quinquenal de negocios instaurando una gobernanza clara, que represente los roles de decisión, supervisión y ejecución en las distintas tareas de la empresa.

El resguardar la función pública de Enap y asegurar su gestión eficiente es fundamental para el éxito de esta nueva etapa en la empresa pública, pues no es lo mismo la instauración de un gobierno corporativo moderno en una empresa privada que en una empresa pública, que a mi juicio no sólo debe producir en un mercado competitivo como cualquiera otra, sino que debe satisfacer necesidades superiores que los privados no pueden o no están dispuestos a desarrollar y permitir que determinados servicios y beneficios se concreten a la población, sobre todo si se trata de un territorio estratégico.

Este sistema garantiza, en un alto concepto, que la gestión de la estatal no caerá en el juego político cotidiano, pues convengamos que la dirección de una empresa estatal tiene, precisamente siempre un componente político, pero dicho componente se relaciona con la política a largo plazo y no con las miserias que se plantean en la discusión del día a día que tanto ha alejado a la ciudadanía de los asuntos públicos. Pero la gestión, en los hechos, es la que determinara si la decisión fue la mejor, pues una empresa de tal importancia requiere mucho talento, mucha cabeza, pero también mucho corazón, especialmente del corazón y espíritu de Magallanes… esperemos que así sea.

Relacionado