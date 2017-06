Trabajadores, empleados y obreros: una lección legislativa

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad la semana recién pasada, el proyecto que elimina el concepto de “obrero” de la Ley 16.744 de enfermedades profesionales, permitiendo que todos los trabajadores puedan acceder libremente a la red asistencial pública o privada, sin distinción. La distinción que hace la ley entre “empleados y obreros”, se basaba en la preeminencia del esfuerzo intelectual o del esfuerzo físico, diferencia que existió en la legislación para efectos laborales hasta el año 1978, que fue definitivamente suprimida por el Decreto Ley número 2.200. Sin embargo, para efectos previsionales esta diferencia se mantuvo y subsiste hasta hoy.

Lo complejo de esta noticia es que dicha rectificación, a pesar de ser una modificación legal, se hace ya avanzado el siglo XXI, en un tiempo en que la discriminación es sancionada y en el cual la aceptación de las personas en cuanto a sus inclinaciones y pensamiento debe ser protegido, lo cual hace necesario destacar y felicitar dicha modificación a quienes la promovieron, pero también nos obliga a revisar nuestro propio sistema jurídico para constatar que existen otras distinciones, más sutiles que la de obreros y empleados que hoy tienen un tratamiento distinto y que se basan en conceptos ideológicos o de vida que deberían ser superados.

En efecto, estimo que la propia ley penal hoy establece niveles de penas altas para determinados delitos y otras bajas para una categoría distintas que se refieren precisamente a delitos que tienen una mayor ocurrencia entre determinados estratos socioeconómicos. En efecto hay delitos que conducen a la cárcel siendo la cuantía o valor de las especies muy bajo y otros que conducen a una pena en libertad tratándose de sumas considerablemente superiores… así las cosas, es evidente que existe una protección jurídica distinta basada en concepciones ideológicas y, derechamente, políticas.

Pero no me impulsa ahora el ánimo de discutir respecto a elementos legislativos o normativos que benefician a unos en perjuicio de otros, sino que felicitar que aún exista la convicción en algunos parlamentarios para eliminar las distinciones que, además de ser odiosas, generan consecuencias patrimoniales o sociales distintas para unos y otros. Y esta es una de las cuestiones que nos permiten constatar y justificar porque se mantienen, pues mientras existan normas que mantienen estas distinciones y diferencias existirán personas que procuraran mantenerlas, sea porque “siempre han sido así las cosas”, sea porque “nada se puede hacer para cambiarlas”, sea porque “the way it is”.

Por lo menos hoy podemos tener la claridad que existe la voluntad de algunos con el poder para modificar estas discriminaciones a los que son iguales, para que por fin algún día, después de superadas estas distinciones y asumido por nuestros hijos o nietos el concepto básico de humanidad, podamos decir con convicción y sin temor a equivocarnos: los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

