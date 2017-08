¿Trenes para Magallanes? II la última estación

Y no me digas ¡pobre! por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al ¡sur! Tren al sur, Tren al sur, Tren al sur… cantaba Jorge González con el grupo Los Prisioneros, comenzando la década de los noventa en el siglo pasado; paradójicamente por inoperancia de los gobiernos de la Concertación, se suspende en ese tiempo el servicio de ferrocarriles desde Santiago a Puerto Montt hasta incluso los días presentes.

Primera Estación: Siglo XIX todo comenzando y desarrollándose en materia ferroviaria en el sur de Chile. A partir de la Presidencia de Pérez entre 1861-1871, se inician obras que prologan el ferrocarril fiscal hacia el sur. El año 1873, bajo el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu alcanza Concepción, Talcahuano y Angol. Simultáneamente la empresa estatal tiene derivaciones. Salen desde las respectivas líneas troncales a San Felipe y Los Andes, Pichilemu, Los Angeles, para servir de herramienta de “Pacificación“ en La Araucanía, continuando luego el riel en demanda de Osorno.

Segunda Estación: Siglo XX todo en decadencia, los trenes se detienen. Lo que no se paraliza es la corruptela y las irregularidades en Efe, el manejo político y no técnico profesional, generó cuantiosos despilfarros y fraudes. Durante los últimos cien años, comenzó un proceso de decadencia debido además a la falta de recursos para la mantención, y a la fuerte competencia que ejerció el rubro del transporte carretero. La gente prefería subirse a un bus, camión, automóvil. En lo que respecta a la carga, los trenes tenían dos fuertes competidores: los barcos y los aviones. Optaron los pasajeros en subirse a un sillón cama y abandonar los vagones. Eligieron la rapidez de los vehículos motorizados en supercarreteras concesionadas, aunque cobraran impuestos por peaje, que las lentas locomotoras que se detenían en cada estación.

Tercera Estación: Siglo XXI se sueña con un tren bala transpatagónico, así es, un tren rápido en Magallanes, un tren de alta velocidad (Tav), que hoy día, es considerado como el medio más seguro del mundo, superando incluso al avión. Lo demuestran El Train à Grande Vitesse (TGV), el InterCity Express en Alemania y otros países, el Eurostar, el Pendolino, Shanghai Maglev en China y los trenes balas JR Maglev MLX01 japonesa, es un tren de levitación magnética que alcanzó la velocidad máxima de 590 kilómetros por hora, consiguiendo el record mundial de velocidad en transporte ferroviario; son sólo muestras de la amplia variedad de modernos trenes de alta velocidad. A fin de elevar los niveles de velocidad y seguridad, se han concebido novedosos sistemas. Gracias a que se desplazan sobre vías soldadas y sin curvas cerradas, los TGV franceses han superado los 200 kilómetros por hora. Los trenes Eurostar enlazan Londres con París y Bruselas a través del túnel del Canal. Libres de la rémora de los viejos rieles británicos, surcan Francia y Bélgica a 300 kilómetros por hora. La duración del viaje de Londres a París (tres horas) y de Londres a Bruselas (dos horas y cuarenta minutos) constituye una importante competencia a los transbordadores y aviones. Ahora bien, ¿cómo es posible alcanzar tales velocidades? A fin de garantizar una buena adhesión a los rieles, la ingeniería japonesa creó un tren de poco tonelaje cuyos vagones llevan muy bajo el centro de gravedad. A diferencia del sistema tradicional, que lleva dos bojes (carretones o bogies) bajo cada coche, el Eurostar (dieciocho vagones entre dos unidades de conducción) lleva un boje entre cada dos coches, lo que reduce la vibración y el peso, y hace más cómodo y rápido el viaje. Los trenes de alta velocidad usan sistemas de señalización muy distintos de los semáforos de antaño o hasta de las luces aún comunes en las líneas tradicionales. Las computadoras de a bordo muestran todos los datos que requiere el maquinista para la conducción. Gracias a avanzados sistemas de comunicación, se controlan rutas enteras desde las centrales de señalización. Los planificadores ferroviarios también han estudiado modos de aumentar la velocidad en las vías tradicionales. Ojalá se concrete en el presente siglo el tren sur austral o transpatagónico bala; por ahora soñar no cuesta nada.

