Es digno de Ripley el desarrollo de las ciencias en los últimos años.

He llegado a pensar que con tanto artefacto electrónico que hace más cómodo nuestro diario vivir, dentro de muy poco lo único que haremos a mano será rascarnos.

Y digo esto porque cuando mi amiga Mariana Hales me hizo llegar el libro “Utopía para realistas”, de Rutger Bregman (Editorial Salamandra) y que en Chile distribuye Editorial Oceáno, quedé marcando ocupado.

El autor (Bregman) es un jovenzuelo que nació en 1988 y con superávit de neuronas, lo que lo ha convertido hoy en uno de los pensadores europeos jóvenes más brillantes.

Ya en el primer capítulo el autor nos deja atónitos planteando el viejo acertijo: ¿el ser humano nace bueno o malo?

Y nos recuerda al franchute Blas Pascal cuando aseguraba que “la grandeza del hombre radica en que se sabe miserable”.

A ello podemos sumar a Thomas Hobbes cuando enfatizó en aquello de que la vida del ser humano es “solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”.

¿Exagerado? Puede ser, pero basta echar un vistazo al entorno para ver que grandes personajes que se incrustaron en la historia eran más malos que el mismísimo Atila. El propio Stalin cuando chico -cuentan- le cortó la cola a un perro a la altura de la cabeza.

Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung y Leonidas Trujillo, hace rato que debieran haberlos mandado al exilio de toda enciclopedia de Personajes Históricos, pero ahí están: en calidad de inamovibles.

Pero donde Rutger Bregman plantea un ángulo original, es en el tema de la maldita desigualdad. Según el autor, si estudiamos la incidencia de la depresión, el síndrome de desgaste profesional, la drogadicción, el fracaso escolar, la obesidad, las infancias infelices, la participación electoral o la desconfianza social y política, los datos siempre señalan al mismo responsable: la desigualdad.

¿Cuánto dinero pierde un país por ausencia laboral por recetas médicas presentadas por gente con depresión?

Lo peor es que Chile presenta índices de depresión similares a Río de Janeiro o Manchester, ciudades altamente industrializadas.

Todos conocemos a un pariente, amigo o vecino depresivo.

En mi comuna sé del caso de un tipo con una depresión tan grande, que no tiene ganas ni de matarse.

¿Y qué decir de la pobreza?

Mientras un tercio de la humanidad pasa hambre, otro tercio está encandilado en hacer dieta.

Ahora, si según la Onu un tercio de la humanidad pasa hambre, creo que ello representa una oportunidad magnífica para instalar restaurantes.

Cuando leí el capítulo Cuarto, me di cuenta que Bregman es un genio.

Miren lo que se pregunta en la página 68: “¿No debiera preocuparnos más la igualdad de oportunidades que la igualdad de riqueza?”

Y más adelante nos plantea que toda sociedad no puede funcionar sin un cierto grado de desigualdad. Entonces, aún son necesarios los incentivos para trabajar, para esforzarse y para destacar…y el dinero es un estímulo muy eficaz.

Lógico.

Nadie desea vivir en una sociedad donde los zapateros ganen tanto como los médicos. Dicho de otro modo, nadie que viviera en un sitio así, querría correr el riesgo de caer enfermo.

¡Un libro excepcional!

Relacionado