Valientes Alados del invierno

Nuestra región Patagónica, de Tierra del Fuego y Antártica Chilena son espacios naturales que poseen abundancia en cuanto a la observación de avifauna. Es así como organizaciones técnicas, clubes provenientes de todo el mundo y particulares recorren miles de kilómetros para presenciar la enorme cantidad de especies que cada primavera y verano cruzan nuestros cielos en busca de sus espacios para la crianza y la abundante comida que les puedan entregar nuestro suelo. He denominado a los “Valientes Alados” para mencionar a algunos que deciden enfrentar las inclemencias de un invierno, actuando de manera contraria a como la gran mayoría de las aves que emigran a lugares más cálidos y preferentemente siguiendo las trayectorias del sol que casi, de manera matemática y efectiva, reaccionan ante la luminosidad, ángulo y temperatura del astro rey.

De estos “Valientes Alados”, la gran mayoría se comporta en grupos como una manera de crear cuerpos de presencia más grandes para defender sus territorios que han elegido ante la presencia de predadores que en invierno les escasea el alimento y están dispuestos a todo por conseguir una presa y sustentar sus vidas. Por mencionar algunos:

El Tordo, que son insuperables en la gama de sonidos que producen cuando se comunican entre ellos. No hay ave que pueda interpretar las más agudas y graves tonalidades de esta ave que a veces es considerada como de baja expectación por su negro color y poco destello de plumajes. Se les ve siempre entre matorrales con sus sinalefas musicales como si fueran frecuencias de ondas radiales.

La Cachaña, todos sabemos lo “alharacas” que son en grupos y sus vuelos rasantes por el bosque, buscando los espacios abiertos de la nieve para poder recurrir a cualquier migaja dejada por animales o seres humanos. Son muy solidarios entre sus pares en la defensa y en las reuniones sociales.

El Pitio, pariente de los carpinteros, se distinguen por su característico vuelo rasante de cuatro tiempos y su marca blanca en el dorso de la cola. Adoran los reflejos de su imagen en espejos y vidrios, lo mismo hace su primo el Carpintero Negro.

El Aguila, conforman los grupos de aves de “grandes alas”, con vuelos de altura, certeros cazadores, excelentes padres que enseñan de manera exigente a su cría las artes del vuelo en la cacería.

El Cóndor Andino, majestuoso en su vuelo, impresionante en su tamaño. Curioso y precavido, sabe que su mayor debilidad es su grandeza ya que requiere espacio para emprender sus vuelos y se le dificulta sobre todo cuando ha comido carroña en grandes cantidades (hasta 4 kilos).

El Caiquén, muy dispar en su dimorfismo sexual, macho en que predomina el blanco y patas negras, en cambio la hembra más parda y patas naranjas. Siempre la misma pareja y sonidos finos para el macho y muy roncos, para la hembra.

Y así otros que quedan en el tintero como el Churrete que circunda los congelados ríos, alguno que otro flamenco que por seguridad de no emprender su retorno como los demás opta por correr el riesgo de quedarse a pasar el invierno. A sólo treinta y tantos días para cambiar la estación, algunos “adictos” a los alados, esperan con ansias la primavera con los primeros chillidos de los Tero – Tero, y de los vertiginosos vuelos nocturnos de la Becacina esperando por su hembra. No tiene nada de malo pensar que muchos de quienes se dedican a estas entretenidas observaciones pu-

diesen ser desarrolladas en nuestros colegios como actividades extra programáticas y así potenciar el conocimiento de nuestro territorio y no sólo percibir la visita de turistas del orbe, sino tener conciencia de las visitas que cada primavera y verano se nos hace presente provenientes incluso en grandes vuelos desde el otro lado del mundo.

