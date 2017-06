Una vez doña Gabriela Mistral dijo en entrevista concedida a Lenka Franulic, que todo esfuerzo que no es constante, se pierde.

¡Grandes palabras de doña Gaby!

Y como yo soy descendiente de vascos, la constancia mixturada con porfía es mi carta de presentación.

¿Por qué les cuento esto?

Porque creo que la única gracia que tengo es comunicar…y hablar mucho.

Siempre mis amigos me enrostran que hablo demasiado.

Y hay algo de cierto en ello, pero obedece a dos razones: mi papá era locutor; y mi mamá… era mujer.

Y bueno…el hecho que tras años de esfuerzos he podido -¡al fin!- tener mi programa radial propio en la Región Metropolitana. Y como si fuera poco, hablo lo que pienso, digo lo que siento y entrevisto a quien se me ocurra…y la radio no me censura nada.

Las bondades de Internet me permiten ser escuchado en ciudades como Chillán, Washington, Estocolmo, Montreal, Collipulli, Osorno, París y Chile Chico, entre otras. ¡Y no es chiste!

Todo gracias a la magia de la señal on line, que llega a lugares que ni puedo imaginar.

Tenemos temas de reflexión, humor y entrevistados divertidos y originales, como Coco Legrand; psicólogos masivos, como la Pilar Sordo; senadores que hacen bien su pega y les sobran neuronas, como Antonio Horvath; historiadores que desacralizan los mitos chilensis, como Sergio Villalobos… y de todo para pasar un buen rato juntos.

¿Cómo escucharnos?

Si usted tiene un notebook, un celular o un PC aunque sea del año de la pera, lo puede hacer.

Se va a google y pone www.radioisla.cl y…¡ya está!

Nuestro programa va cada sábado entre 13:00 y 14:30 horas.

Me encanta la instantaneidad de la radio, oír las inquietudes de los oyentes y, por esta razón…les pido que nos den su opinión respecto a los temas que quieren escuchar.

La semana pasada hablamos de la juventud y nos llamó un joven de 17 años que opinaba con un criterio de adulto informado. ¡Hay cada sorpresa!

Y terminó su perorata diciendo:

-“¿Sabe, don Jorge? Es cierto que los jóvenes andamos algo desorientados y no estamos ni ahí con muchas cosas. Es cierto que a los jóvenes nos gusta el carrete más de la cuenta, que la marihuana ya no se fuma a escondidas y nos encanta el sexo sin compromiso. Acepto que nos critiquen por eso, pero déjeme decirle algo: si nuestra generación anda desorientada y no sabe adonde va, lo más probable es que sigamos el mismo camino de nuestros padres”.

El cabro me dejó tan descolocado como payaso en un velorio.

Encontré lúcido su juicio, algo exagerado, pero su opinión tuvo trazas de verdad.

Es la magia de la radio, que fascina, conquista y encandila por lo que uno dice…y lo que le dicen.

Los auditores son ingrediente cardinal de este conversatorio que parece una cazuela: tiene de todo.

Les invito a escucharnos cada sábado y nos hagan llegar sus sugerencias.

La Radio es una compañía amena y saludable. Además tiene una gran ventaja: nos distrae de todos los sufrimientos que vemos día a día en la televisión.

¡Ah…por si acaso! La entrevistada de este sábado es la polémica doctora María Luisa Cordero…