1.200 personas vulnerables han ingresado al mundo laboral gracias a “Más Capaz” pero continuidad de programa es incierta

Según indicó la directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Carolina Saldivia, se trata de una herramienta muy positiva para apoyar a mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad sin trabajo remunerado, pero que aún así el mantenerla dependerá de la próxima administración de gobierno.

La conformación de las líneas presupuestarias para 2018 comienzan a tomar forma en sus distintos niveles y uno de ellos apunta a la reducción en los montos destinados a capacitaciones, como también en los casos de certificación de competencias laborales e intermediación laboral. Para ello, el gobierno consideró en el próximo año un presupuesto de $90.577 millones, para especializar en Chile a 47.066 personas, lo que representa en términos presupuestarios una baja de $23.710 millones (-20,7%) respecto del presente año.

Dentro de los programas que estarán afectos a un ajuste se encuentra ‘Más Capaz’, creado para permitir en particular, que mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad, accedan al mundo laboral. Al respecto, cabe mencionar que para 2018, esta herramienta tendrá una asignación de $33.796 millones a nivel país, un 40,61% menos que los $56.904 millones aprobados en 2017, no obstante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indicó que para el próximo año se mantendrán los actuales 18.355 cupos.

La directora regional de la entidad, Carolina Saldivia Andrade, señaló que la determinación obedece a que deben culminar los compromisos de gestión para los cursos iniciados en años anteriores. “Esto tiene que ver con una liquidación de dineros de cursos que se han arrastrado de un año para otro. Es decir, técnicamente hablamos de un ‘arrastre’, situación que se da cuando se adjudican más cursos de los que están considerados en la meta anual y que por ende, como es el caso de algún curso adjudicado en octubre, pasan al año siguiente. Para 2018 seguimos con la misma meta de 2017, que son unas 540 personas a nivel general”, acotó.

Desde 2015 y a través de este programa, el Sence ha capacitado a 166 personas en situación de discapacidad -respecto de la totalidad mencionada-, un hito a juicio de la directora. “Esto es histórico, dado que antes del ‘Más Capaz’ no había política pública específica ni permanente en torno a capacitación en oficios de personas con discapacidad. Y a eso tenemos que agregar que desde ese año a la fecha, en línea regular, con esta modalidad hemos capacitado a un promedio de 1.200 personas entre mujeres y jóvenes los cuales no forman parte del mundo del trabajo”, indicó valorando lo positiva de esta herramienta, para la cual aún no está definido el monto para el próximo año en la zona. En las últimas 3 anualidades, se han destinado $1.684.438.058 sólo en esta iniciativa.

Medida presidencial

El programa ‘Más Capaz’ es ante todo, una medida adoptada por la actual administración presidencial, por lo que su permanencia en la eventualidad de un cambio de ‘mano política’, es incierta. “Dependerá del gobierno de turno si esta herramienta continúa o no. Ahora, hay que decir que su implementación ha permitido triplicar la cantidad de cursos y personas capacitadas en Magallanes. Además de eso, esta alternativa está enfocada entre otras, a personas que no trabajan remuneradamente, como también hacia aquellas que están desempleadas y dueñas de casa, todo lo cual ayuda a dinamizar la economía. De hecho, en esta región estamos centrados en llegar al 80% de la población vulnerable, a diferencia del 60% que hay como foco en el resto del país”, planteó.