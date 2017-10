1.300 atenciones médicas ofrecerá Fundación Acrux

Más de 40 profesionales de la salud darán vida al operativo de la Fundación Acrux, que en estos días se pondrá en marcha en comunas de la región.

La ronda médica, que se desplegará el próximo viernes y sábado, espera entregar más de 1.300 atenciones médicas y procedimientos de especialidad. Este masivo operativo fue coordinado entre el Servicio de Salud Magallanes, gobierno regional y Armada.

Durante la presentación de la cruzada médica, el intendente Jorge Flies dijo que este año las atenciones se concentrarán en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, donde no hay especialistas.

Consultado respecto de la situación específica de Porvenir, donde se ha solicitado la mayor presencia de especialistas, al igual que Puerto Williams, Flies manifestó que son lejos por población las comunidades que tienen más acceso a este tipo de atención, ya sea por rondas de especialistas o por operativos, y es tan así que el 85% de la lista de espera se ha resuelto en esos lugares. “Cuando vayamos con Acrux a Porvenir, no solamente se verá la lista de espera, sino también a personas que necesitan especialistas, pero que ni siquiera están en lista de espera y eso es el foco que ha puesto el gobierno regional y el Servicio de Salud para que nuestros lugares más aislados, no solamente estos dos (Porvenir y Puerto Williams), sino que aquellas comunas rurales que tenemos, puedan tener acceso privilegiado a los especialistas médicos”.

En la misma línea, Pamela Franzi, jefa del Servicio de Salud, afirmó que la brecha existente en torno a especialistas no es sólo un tema de Magallanes, sino de todo el país, por ello estas instancias de trabajo conjunto entre lo público y privado benefician directamente a la comunidad magallánica.

La Fundación Acrux funcionará en el Hospital de Porvenir los días 6 y 7 de octubre con las especialidades de dermatología, ginecología, medicina interna, oftalmología, radiología y traumatología. Debido a la distancia, el sábado 7 estará en Puerto Williams, entregando atenciones de dermatología, ginecología, medicina interna, oftalmología, otorrino, pediatría y radiología. Finalmente, en el Hospital de Puerto Natales la atención se concentrará los días 6 y 7, con las especialidades de cardiología, endoscopía, geriatría, nefrología, neurología, oftalmología, radiología y traumatología.

En este contexto, el director ejecutivo de la Fundación Acrux, Roberto Levín, destacó que este operativo resuelve en parte la necesidad que tiene la población local en materia de acceso a especialistas y exámenes que permitan la detección y diagnósticos de patologías que pudieran descartar o requerir una cirugía posterior. “Hay gente que ha estado esperando 6 meses o un año por una resolución de su problema y el hecho de resolvérselo cambia el entorno de su familia”, complementó.

Dicha organización, viene hace 9 años a Magallanes, razón por la que tiene bastante experiencia en desarrollar este tipo de operativo médico.

Finalmente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Ivo Brito, afirmó que unir las localidades más extremas de esta región como lo son Natales, Punta Arenas y Porvenir, es uno de los aspectos más relevantes, señalando que ellos brindan gran parte del apoyo logístico que requiere el equipo de profesionales para llegar a los centros de atención y poder estar presente en el momento que sea programado.

