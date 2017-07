11 puntos de microtráfico de drogas se han detectado en Punta Arenas durante este año

Parque María Behety aparece como uno de los espacios públicos utilizados para la venta de marihuana.

Un total de 403 gramos de Cannabis sativa ha incautado la PDI en lo que va del año sólo con el plan Microtráfico Cero, lo que en dinero representa cerca de 4 millones de pesos en el mercado ilícito de Punta Arenas, y lo que equivale a cerca de 1.600 cigarrillos de marihuana. Lo anterior, fruto de los 11 puntos de microtráfico que han sido detectados por personal policial en diferentes sectores de la ciudad, de los cuales cinco ya fueron inhabilitados.

El programa Microtráfico Cero es una iniciativa ejecutada por la policía civil con fondos destinados del gobierno, y que apunta impedir la venta minoritaria de droga, es decir, la venta en barrios. Fundamental para el éxito de esta iniciativa es la colaboración de la comunidad, según manifestó el jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en Magallanes, subcomisario Alan Lara, confirmando que algunos de los puntos de venta neutralizados han sido gracias a la contribución de antecedentes realizada por la comunidad de manera anónima, que es cuando sale al tema el número telefónico “Denuncia Seguro”, 600 400 0101.

“Los vecinos no quieren verse afectados, hay que entender que se está dando cuenta de un hecho que está ocurriendo a metros de su casa, y prefieren evitarse problemas o represalias, de ahí la importancia de estos teléfonos o plataformas para denunciar, las que nos han aportado importantes antecedentes”, complementó Lara.

Microtráfico

El subcomisario destacó que en Punta Arenas, durante 2017, se han levantado 11 puntos identificados para la venta de pequeñas cantidades de droga, principalmente marihuana, de los cuales se han desarticulado cinco, lo que consideró positivo, viniendo aparejado con ello un total de 21 procedimientos, con 7 detenidos, 17 consumidores controlados, y un total de 403 gramos de marihuana.

Por razones obvias, declinó referirse a los puntos identificados y que permanecen activos, asegurando que se están constantemente monitorizando y coordinando con el Ministerio Público la forma en que estos serán abordados. Además, estimó que sería injusto estigmatizar un determinado barrio, dado que si bien ocurre la venta de droga, no se concentra en un solo sector. “Acá no es como en otras zona del país donde si alguien quiere comprar droga va a una determinada población y encontrará, acá no se da ese modelo”, subrayó.

Sí precisó que en la vía pública, se ha individualizado el Parque María Behety como un lugar de comercio ilícito, al igual que la Ruta 9 Sur, en el sector de Leñadura, donde se han localizado focos de microtráfico y consumo.

Cultivos “in door”

El jefe policial confirmó que durante el año se ha registrado un aumento progresivo de detección de cultivos de Cannabis “in door”, lo que explica la multiplicación de locales comerciales que se dedican a la venta de insumos para este tipo de crecimiento en condiciones controladas, comercios que subrayó, funcionan bajo todas las normas legales.

“La norma en Chile en ese sentido permite la venta no sólo de los implementos, sino que incluso las semillas de distintas cepas de Cannabis, además es permitido el consumo en lugares privados, pero no permite el cultivo, ni diez, ni cinco, ni una planta, eso está contemplado en la norma (…) sí, entonces si se prohíbe el autocultivo y no se permite resulta algo contradictorio, pero la norma así lo estipula, y en base a las leyes es que nosotros actuamos”.

– ¿Hasta qué cantidad de droga se considera microtráfico?

– “La verdad, eso va a depender mucho del fiscal o del juez, pero esto va más allá del sólo peso que arroje la Cannabis, ya que se investiga previamente un punto y se reúnen antecedentes que nos aporten información si estamos en presencia de un traficante o un microtraficante (…) pequeñas cantidades se entiende que son para su consumo próximo y cercano en el tiempo, así lo establece la Ley 20.000”, concluyó el oficial.