21 parejas que firmaron el Acuerdo de Unión Civil en Magallanes han dado término al vínculo

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, desde el 22 de octubre de 2015 (fecha en que comenzó a regir la normativa) hasta el 30 de septiembre pasado, la cifra de uniones civiles en el país suman 14.339, mientras que a nivel regional la cifra es de 168. Por otra parte, la cantidad de Acuerdos de Unión Civil (Auc) terminada a nivel país es de 1.338, de las cuales 21 corresponden a la Región de Magallanes.

En el desglose de las parejas que han terminado esta relación contractual en Magallanes, 18 de ellas la constituyen personas del mismo sexo; mientras dos fueron entre hombres y una entre mujeres. “La gente no tiene que dar explicaciones para terminar el Acuerdo de Unión Civil, puede ser unilateral o bilateral, pero no existe una obligación legal de darnos fundamentos como institución. El porcentaje de personas que ha firmado un Auc y posteriormente ha puesto fin a esta relación contractual, ha estado a fin con lo que ha sido a nivel nacional”, destacó el director regional (s) del Registro Civil, Arturo Aranda Harambour. En la misma línea, la cantidad de Auc en el país es una tendencia que va en aumento, ya que sólo este año se formalizaron el 33% de estos vínculos entre parejas.

Aranda valoró este mecanismo que entró en vigencia hace dos años, asegurando que “ha sido algo significativo gracias al clamor de la gente, y para muchas personas era un acto necesario regular una situación de hecho que se vivía en el país, tanto de personas del mismo sexo que no podían contraer matrimonio o simplemente de voluntad, como de personas de distinto sexo, que teniendo relaciones de convivencia, no tenían un amparo jurídico. Así que este contrato vino a darle una respuesta en el ordenamiento jurídico vigente”, recalcó.

Crecen los quiebres

No deja de llamar la atención el aumento de quiebres que se vive en la región. Para el psicólogo clínico y académico de la Universidad de Magallanes, Sergio Avendaño Alarcón, este fenómeno se produce en gran parte por la invasión que genera la tecnología en las personas. “Hay una cuestión cultural, da la impresión de que las parejas tienen muchos problemas hoy en día para mantener una distancia óptima, las relaciones de pareja más saludables requieren de un cierto movimiento, como una ola; es decir, que se alejan y se encuentran en cierto sentido. La tecnología dificulta ese distanciamiento, de alguna forma virtual las personas están permanentemente conectadas y se producen todo tipo de eventos como persecuciones, vigilancias y observación de celulares, lo que facilita cierta desconfianza. Por otro lado, hay algo que ver con la moralidad o de ética común en el estilo de vida en pareja, esa construcción requiere de un tiempo o proceso de desilusión de las fantasías que conducen a las parejas a formalizar sus relaciones”, puntualizó el experto de la Umag.

