230 jóvenes rindieron el último ensayo PSU

Durante la mañana de ayer, un total de 230 estudiantes de la comuna llegaron hasta la sede de la Universidad Santo Tomás ubicada en calle Mejicana con Bories para rendir el último gran ensayo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Se trata del ensayo número 15 que realiza la casa de estudios para los jóvenes de la comuna que se inscribieron. A esto hay que sumarle otra iniciativa, ya que se realizó en el mes de agosto el primer ensayo vespertino acomodándose a las personas que trabajan y que no pueden acudir en jornada diurna.

Yudy Pinto Sepúlveda, directora de admisión de la universidad explicó que en los primeros ensayos hubo más de 500 inscritos, pero que siempre en el último hay una tendencia a la baja, sobre todo porque los alumnos ya están cansados y sólo quieren pensar en el día que rendirán la verdadera prueba que se realizará el próximo 27 y 28 de noviembre.

Respecto de los puntajes que los inscritos sacan en estos ensayos, la directora de admisión indicó que en general los resultados son bajos porque la prueba que ellos realizan es mucho más difícil que la oficial.

No obstante, la directora señaló que han visto a alumnos que sacan alrededor de 500 puntos en el ensayo y que cuando tienen los resultados de la PSU dan la sorpresa y sobrepasan los 700 puntos. “Hemos visto los resultados de hacer estos ensayos con pruebas más difíciles”, indicó.

La idea de realizar estos ensayos es que los jóvenes se preparan y practiquen bastante para no llegar a la prueba muy angustiados por no conocer la dinámica y el proceso que se da el día en que se rinde la PSU.

El puntaje de este ensayo podrá verse a través 24 y 48 horas a través serán enviados a los correos de los jóvenes que se hayan inscritos de manera correcta.

