4.149 infracciones a automovilistas ha cursado Carabineros este año en Punta Arenas

Según la información entregada por Carabineros, de enero a la fecha se han cursado 4.149 infracciones a conductores por faltas a la Ley de Tránsito en la comuna de Punta Arenas.

De ellas, 1.272 fueron notificadas por conducir sin licencia. La segunda infracción que más se repite con 511 casos, es por estacionarse en lugares indebidos y en tercer lugar, se encuentran estacionarse en lugares cuya señalética lo impide, con un total a la fecha de 386 denuncias.

Se trata de una de las comunas del país que cuenta con la mayor tasa de vehículos por habitante y con un parque automotor de alrededor de 46 mil automóviles, cifra que ha ido creciendo sostenidamente en la última década.

El mayor de Carabineros, Cristián Fuentes, sostuvo que este año la institución cuenta con más personal que tiene dedicación exclusiva para fiscalizar el tránsito.

Respecto de la denuncia que se repite, la conducción sin haber obtenido licencia, el mayor Fuentes señaló que la principal excusa del infractor es que no ha tenido tiempo para obtener su permiso de conducir, a eso “hay que sumar que son infracciones bastante baratas y muchos prefieren pagar la multa que ir a hacer el trámite para obtener su carné de conducir”, remarcó.

“Acá en Magallanes es más normal de lo que debería encontrarse con gente con vehículos que ni siquiera están a su nombre, con las revisiones técnicas atrasadas de hace muchos años, sin seguro, entre otras irregularidades”, detalló.

El jefe policial atribuyó este fenómeno a la falta de conocimiento de sus obligaciones como conductores, en segundo lugar señaló reina la cultura del “dejar de hacer”, es decir, las personas que no tramitan sus documentos porque no tienen tiempo, porque fallaron en alguna de las pruebas o simplemente porque no lo estiman necesario.

Y, en el caso de los documentos de los vehículos, como las transferencias, tendría que ver con “no querer pagar lo que hay que pagar, porque la transferencia es plata y eso es un costo que muchos no quieren asumir nomás”, concluyó el jefe de la Primera Comisaría.

