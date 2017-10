4.570 postulaciones ingresaron al Sistema de Admisión Escolar

Desde que se inició el proceso, el 26 de septiembre y hasta ayer al mediodía, 3.706 postulantes correspondían a Punta Arenas.

Un período más acotado de tiempo con respecto al año pasado, fue el que tuvo la primera etapa del Sistema de Admisión Escolar, para establecimientos municipales y particulares subvencionados. El 26 de septiembre comenzó la etapa en que los padres y apoderados podían ingresar a la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl y buscar el establecimiento que encuentran más adecuado para el estudiante, en caso de que quiera cambiarse de escuela o colegio o postule por primera vez a uno, como es el caso de los jardines infantiles.

Ayer finalizaba la primera etapa de este proceso, y al mediodía se contabilizaban en el sistema 4.570 postulaciones en la región. De ellas, 3.706 correspondían a Punta Arenas, por lo que en la oficina regional de este departamento, calculan que fácilmente llegarán a las 5 mil postulaciones. Destacaron además que hubo cobertura en toda la región, puesto que este año hubo centros en Dorotea y en seno Obstrucción.

Esta cifra aumentará, ya que el plazo para esta primera etapa de postulación se amplió, tal como lo informó la encargada regional del Sistema de Admisión Escolar de la Secretaría de Educación, Claudia Araya Gaete.

“Se amplió hasta el lunes, a las 12,59 horas, el año pasado igual hubo una prórroga. Lo importante es que la gente sepa que la postulación la pueden modificar, y si quedaron en proceso, es decir, postularon y enviaron el comprobante, y después volvieron a ingresar para cambiar la postulación, si no ingresan el envío del comprobante, la postulación quedará en proceso; este es un porcentaje muy menor, pero vamos a contactar a estos papás para alertarlos, de hecho se le ha enviado mensajes de texto, correos, para informarles que no han terminado el proceso”, indicó Araya, que volvió a entregar algunas recomendaciones a los padres y apoderados. “Es importante recalcar que sepan que la cantidad de espacio físico en los establecimientos son siempre limitadas, por lo tanto, aquellos papás que quieran que sus hijos queden en establecimientos de alta demanda está bien que los postulen, pero también eso significa que agreguen otros establecimientos, sabiendo que si no quedan en el colegio de más alta demanda, tienen otras opciones”.

Esto, porque según Araya, pese a todas las recomendaciones que se hicieron, “hemos detectado que hay papás que han postulado solamente a dos colegios y además, de alta demanda. Les hemos avisado que postulen a más colegios. los papás deben tener la conciencia de que deben conocer otros proyectos educativos y postular a ellos también”.

En ese sentido, la encargada del sistema puso ejemplos para los postulantes que aún no han ingresado a la plataforma. “Hemos diferenciado a los alumnos que van a postular por primera vez en el sistema, por ejemplo en medio mayor o que vienen de otra región, o de colegio particular pagados, deben agregar la mayor cantidad de establecimientos para quedar en alguno. Luego, la postulación de niños que están en continuidad en un colegio, por ejemplo, en segundo básico, y quiere irse a uno o dos, la tranquilidad es que si no queda en ninguno de los dos a los que postuló, queda en el establecimiento de origen. La pérdida de cupo se produce cuando el niño es asignado en otro colegio”.

Próximas fechas

Respecto de cómo seguirá el proceso después del lunes, Claudia Araya explicó que “la entrega de resultados será del 20 al 24 de noviembre, y luego viene el período complementario, que está dirigido a aquellos papás que por distintos motivos no postularon o no quedaron o no les gustó, y rechazaron; ellos podrán postular en el período complementario, del 4 al 7 de diciembre y luego en forma definitiva, las matrículas comienzan el 8 de diciembre hasta el 23, eso significa que si postulé en este período, y quedé en el primer colegio en que quería, me tengo que matricular antes del 23, porque si no, quedará ese cupo libre para otro niño que pida la matrícula”. Eso sí, Araya indicó que para el período complementario, “los papás que no pudieron postular antes, porque los trasladaron por ejemplo, de fuerzas armadas, pueden postular en el período complementario y con las vacantes que quedan, porque en este período en la plataforma solamente estarán los colegios que quedan con vacantes”, concluyó.