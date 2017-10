63 mil parejas de pingüinos llegarán a isla Magdalena

La empresa Solo Expediciones ya comenzó sus operaciones y próximamente se sumarán Turismo Comapa/Tabsa; Naviera Souther Wind y Fiordos del Sur.

A pocos días de iniciado octubre, los operadores turísticos de la región comienzan ya a dar forma a una nueva temporada de visitas a isla Magdalena, a dos horas de navegación al norte de Punta Arenas y donde los últimos dos años más de 30 mil visitantes han disfrutado de observar las parejas de pingüinos que llegan hasta ahí -unas 63 mil según Censo 2007 realizado por el investigador Mike Bingham- para anidar, reproducirse y cambiar plumaje.

Si bien en general el período abarca desde septiembre a marzo, este 2017 la primera salida se registró a inicios de este mes a través de la empresa Solo Expediciones. Próximamente se sumarán Turismo Comapa/Tabsa; Naviera Souther Wind y Fiordos del Sur.

Incremento de turistas

En este sentido, la acción de los privados ha sido fundamental para impulsar el turismo en este Monumento Natural Los Pingüinos, área silvestre protegida controlada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que ha experimentado una importante alza en la cantidad de visitas en los últimos años. A saber y de acuerdo con datos proporcionados por el departamento de Areas Silvestres Protegidas, en 2007, la cantidad de visitantes llegó a las 15.467 personas; en 2008 subió a 18.689; hacia 2009 llegaron a 23.608. Luego en 2010, el número bajó a 21.128 y lo mismo aconteció en 2011 cuando el número descendió aún más a 20.013. A partir de 2012 nuevamente el arribo de personas aumentó, englobando 22.203 visitas; en 2013 aumentaron a 22.732 para luego, a partir de 2014 representar las mayores alzas. En dicho año, por ejemplo, este lugar recibió 28.917 personas; en 2015 creció a 31.291 y el año pasado cerró en 32.281 personas.

Cuándo y a cuánto

Como se señaló anteriormente, el 3 de octubre pasado abrió la temporada la empresa Solo Expediciones, la que cuenta con una frecuencia regular de dos veces al día (AM y PM), teniendo como base el puerto de Bahía Laredo, con una tarifa de 63 mil pesos por persona.

Le siguen Naviera Souther Wind el 15 de octubre con tres itinerarios al día -a las 6,30 horas; 10 horas y 13,30 horas, zarpando desde el río Chabunco, con una tarifa de 77 mil pesos. En tanto, Fiordos del Sur lo hará con una regularidad de dos veces al día (AM y PM), donde el valor asciende a los 75 mil pesos, más transporte cifrado en $10.000.

A partir del 15 de noviembre se espera inicie sus operaciones Turismo Comapa/Tabsa, el cual tendrá viajes de martes a domingo, tres veces al día, siendo el nodo de partida Tres Puentes, a una tarifa de $45.000.

Reanudar estudios

Pero la atención en la isla no sólo se ha centrado en las innumerables visitas que llegan paulatinamente al Monumento Natural, sino también en investigar el comportamiento de estos plumíferos, a fin de entender la evolución que ha tenido en términos reproductivos y de habitabilidad. Esto último, un aspecto que a juicio del presidente de la Cámara Austro Chile, Eduardo Camelio, requiere una dedicación constante que hace casi 10 años no se da en la región. “La última documentación seria es del período de 2000 a 2008 aproximadamente, cuando Bingham hizo un estudio de los pingüinos en esa isla. Aquella vez, estableció que estos eran sanos y su reproducción estaba dando buenos resultados, a pesar de los factores de riesgo que enfrentan”.,

Al respecto, mencionó que es importante tener en cuenta que la pesca comercial los utilizaría como carnada, que las skúa -aves de rapiña- que atacan a los polluelos y que las condiciones de sequía que afectan su habitabilidad. “En ese sentido, es importante comentar que una forma de proteger a la comunidad de pingüinos, la ha constituido precisamente el turismo. La presencia de visitantes ha asegurado la sobrevivencia de los pingüinos, esto porque en esa área hay incluso una reclamación minera para explotar las guaneras, así como el suelo y subsuelo de la isla. Es decir, eso rompería todo el ecosistema, sumando elementos a las otras amenazas que mencioné. Por eso, acá el punto es que el turismo ha sido el motor de conservación de isla Magdalena como monumento natural para los pingüinos”.

De ahí que los operadores y la Conaf se comprometieran a reanudar aquel estudio que se detuvo en 2008. “Somos nosotros los mayores interesados en que los pingüinos estén en isla Magdalena, más aún cuando vienen desde un área lejana como es Brasil, trayecto en el cual si no encuentran alimento es muy probable que no alcancen a llegar a nuestra región. Por lo mismo, acordamos reunirnos el 20 de octubre para empezar a ver medidas para retomar las investigaciones, ya que actualmente las observaciones de si hay más o menos, no son consistentes.

Las acciones contemplan el monitoreo científico sobre la reproducción de la especie e intercambiar visiones y propuestas sobre mejoramiento del Monumento Natural Los Pingüinos, ya sea en medidas de acceso a turistas -horarios, flujos y ordenamiento-, como también en infraestructura y estudios que permitan determinar cuál es el impacto de la actividad turística en el monumento natural en los últimos años. Ello, considerando el crecimiento significativo de turistas a isla Magdalena.