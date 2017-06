81 magallánicos que estaban en lista de espera resolvieron problema dental con operativo médico

Ochenta y un magallánicos entre 15 y 59 años, el equivalente al 16 por ciento de la lista de espera, resolverán su problema de salud bucal gracias a un operativo de endodoncias que se inició el fin de semana y que consideró la intervención de un equipo de 12 voluntarios de la Fundación de Endodoncia y funcionarios del Hospital Clínico, quienes trabajaron con usuarios que esperaban atención desde el año 2015. Esta jornada se realizó gracias a una alianza entre Enap Magallanes, Fundación de Endodoncia, Servicio de Salud y Hospital Clínico.

Héctor Rivera, uno de los beneficiados con el operativo, valoró el trabajo realizado señalando: “Es muy bueno porque ya estaba perdiendo parte de la dentadura y llevaba esperando casi dos años. Esta alianza me parece súper importante porque hay más personas que están en la misma condición que yo y no tienen recursos para tratamientos dentales, por lo que es importante lo que hacen”.

Por su parte, Esterlina Avendaño, otra de las beneficiadas, reconoció que esperó más de un año por atención, porque en el consultorio de su sector sólo le ponían tapaduras. “Me alivió el dolor que sentía al momento de comer. La atención es muy buena y atienden a tiempo. Este operativo es importante para las personas de bajos recursos que no pueden costear el servicio de manera privada”, resaltó.

Respecto del operativo que por segunda vez se ejecuta en Punta Arenas, Mariela Sagal de Fundación Endodoncias, agradeció la formación de este tipo de alianzas. “Estamos contentos de ayudar y apoyar al sistema público a reducir las listas de espera, porque es uno de los principales problemas que tenemos como salud pública. Ojalá más adelante podamos seguir ayudando”.

Por su parte, Jorge Vera, director ejecutivo de Enap Magallanes, destacó que la petrolera apoya por segundo año consecutivo esta iniciativa. “Nosotros como empresa del Estado, más allá del aporte en procesos productivos, tenemos una responsabilidad social, especialmente con la gente de Magallanes y es muy reconfortante cómo la calidad de vida de la gente va mejorando con estos operativos”.

La jefa del Servicio de Salud, Pamela Franzi, indicó que algunos pacientes esperaban por una atención desde el año 2015, mientras el director (s) del Hospital Clínico, Claudio Barría Peña, planteó que es una oportunidad para la población de poder acercar la atención odontológica. “Es una atención en donde estamos en deuda. (…) También quiero agradecer a los funcionarios del hospital quienes usan su tiempo libre para ayudar y cooperar con éxito este operativo”.

