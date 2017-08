“A mi juicio Magallanes es la cuna de la literatura en Chile”

El viernes de esta semana fue inaugurada en el Centro Cultural de Punta Arenas la vigésima primera Feria del Libro Dinko Pavlov, acto que contó con la participación de autoridades, público en general y reconocidos escritores como el autor de “Un veterano de tres guerras”, Guillermo Parvex, quien conversó con El Magallanes, sobre los aspectos que rodean a la literatura regional y chilena.

– ¿Cómo se siente ante la oportunidad de conversar con lectores magallánicos?

– “Primero me molesta un poco que me traten como un escritor estrella en la región, porque Magallanes a mi juicio es la cuna de la literatura en Chile, es un bastión, es una zona que ha dado grandes autores y además tiene una gran cantidad de lectores. Entonces no me siento estrella acá en Punta Arenas, me siento aprendiendo de cómo funciona la literatura acá. He tenido la oportunidad de conversar con ejecutivos de las más grandes cadenas de librerías a nivel nacional y todos coinciden que por la cantidad de habitantes que tiene la capital regional de Magallanes, es la ciudad que más lee en Chile y yo me siento disminuido acá, a diferencia de otras”.

– ¿Hay cierta emoción por expresar su obra a estos entendidos del tema?

– “Sí. Yo me siento bien gratificado, es una satisfacción grande escuchar los comentarios que vienen a ratificar un poco un sentimiento que tengo hace un par de años, que esta obra fue un libro que abrió la puerta para un nuevo torrente de literatura histórica, después de mi libro ya van como 11 libros de historia, incluyendo los éxitos de Jorge Baradit y Carlos Tromben. Entonces creo que mi libro, uno de los grandes valores que ha tenido es que fue la llave para reencantar al público con la historia nacional”.

– Esta tendencia sobre redescubrir el pasado, buscar detalles de la historia chilena, ¿es la tendencia del lector chileno o siempre estuvo?

– “Yo recojo opiniones de expertos de la industria, de editoriales a nivel mundial, y es una tendencia casi mundial, se está dando mucho en España, Argentina y México, acá la tendencia reventó con mi libro. Hay un interés en conocer la historia no académica, no la que enseñaron en la universidad o el colegio, se busca algo más coloquial, creo que el interés ha sido creciente y transversal. Mi libro llama la atención de los militares, mapuches, gente joven, viejos, hombres, mujeres, universitarios, campesinos, etc. Entonces me alegra mucho que esta nueva calle abierta para conocer un poco más de nuestro pasado”.

– ¿Cree que en Chile se están haciendo los esfuerzos para apoyar la literatura? ¿Tenemos que trabajar más al respecto?

– “Creo que hay muchas cosas restringidas, me llamó la atención este Centro Cultural, ojalá existieran estos espacios en cada ciudad, porque quizás hay mucha gente que no sabe que tiene capacidades literarias, pero al llegar a un centro cultural como éste, a lo mejor entran 20 a un taller y sale un artista. Entonces creo que falta incentivo, faltan fondos para el desarrollo de la cultura. Se deberían ampliar esos fondos y que sean entregados a personas emergentes, porque los escritores consolidados tienen sus propios caminos, pero el emergente no, yo sufrí cuando se cerraron las puertas de todas las editoriales”.

– ¿Qué es lo que más le gusta de la literatura regional?

– “Lo que más me gusta de la literatura magallánica es el amor que cada uno deja entrever por su tierra, eso es algo permanente, siempre emerge el amor por Magallanes, siempre muestran un gran cariño por su lugar de origen, me impresiona el desarrollo, hay una sociedad de escritores fuerte, comprometida realmente, creo que es una gran ciudad en cuanto a la literatura”.

La Feria del Libro Dinko Pavlov se mantendrá hasta el miércoles 16 de agosto y atenderá el público de 10 a 21 horas. Las conferencias serán retomadas el martes 15 del presente mes y continuarán hasta que finalice el encuentro literario. El horario para estas actividades en cada jornada será a partir de las 17,30 horas.