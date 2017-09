Abogado de carabinero dado de baja por golpiza en Natales: “Ellos fueron los que propiciaron el encuentro agresivo”

Asegura que su cliente está muy consternado por los lamentables hechos.

Pasado el mediodía de ayer, el abogado Juan Carlos Rebolledo se apersonó en las dependencias de la Fiscalía local para firmar la representación del ex cabo segundo de Carabineros Miguel Delgado Velásquez, uno de los tres imputados por la brutal golpiza propinada al joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo, la madrugada del sábado 8 de julio.

En este contexto, el profesional letrado indicó que desde el Ministerio Público se le ha proporcionado una copia completa de los antecedentes de la carpeta investigativa de dicho caso, y que por el momento se está en evaluación de las estrategias procesales para llevar a cabo las próximas acciones.

Asimismo, el defensor dio a conocer que su representado se encontraría muy afectado por lo sucedido, describiendo que “literalmente él pasó del cielo al infierno. De ser un persecutor y un carabinero que ejercía con plena facultad sus funciones fiscalizadoras, ahora está en el otro lado del campo, obviamente lamentando desde el primer hasta el último día el verse envuelto en esta situación. Por esto es que nos ha encargado realizar todas las gestiones de establecer efectivamente la verdad de los hechos para aclararlos y dimensionar en el contexto qué fue lo que ocurrió”.

“La real ocurrencia

de los hechos”

No obstante, y tras revisar los datos y documentos proveídos por el ente persecutor, Rebolledo sostuvo que existirían “novedades y sorpresas” en relación a la real ocurrencia de los hechos, enfatizando en que éstos “difieren y distan mucho” de lo que se ha publicado y se ha señalado por intervinientes o personas que han sido observadores de este caso.

“Nosotros siempre desde afuera habíamos visto que se señala como un ataque intempestivo, inesperado e injustificado, pero de la propia versión de los acompañantes de la persona que lamentablemente resultó mal lesionada, se nos da cuenta que ellos fueron los que propiciaron el encuentro agresivo. Fueron ellos quienes insultaron a mi representado y a uno de sus acompañantes, fueron ellos quienes los agredieron en primera vez y como nosotros ya lo habíamos planteado, si hay que preguntarse quién es el verdadero responsable o el origen de este caso, obviamente según la carpeta investigativa y no es que yo lo diga o sea una interpretación mía, es que no fue ocasionada por mi representado, fue uno de los acompañantes de la persona que resultó lesionada. Nosotros y mi representado somos los primeros en lamentar esto, pero desafortunadamente mi defendido fue inducido y llevado a esta situación que él no quería, que él no buscó y que no fue una situación que partiera de ellos sino que se vieron envueltos, y al principio se defendieron”, relató.

Además, agregó que “uno de los elementos fundamentales de esta situación es la existencia de un madero o un palo, y en la carpeta aparece claramente que quien llegó con aquello al lugar fue uno de los acompañantes de la persona lesionada, no fue mi representado, no es cierto que se haya sacado del auto de él y ninguno de esos hechos son verdaderos”.

Próximas acciones

En cuanto a la estrategia y a las próximas acciones a concretar, explicó que a pesar de que se ha conversado en múltiples ocasiones con Delgado, aún no se tendría en vista una fecha próxima para definir los procesos siguientes.

“Cuando expone a sus propios amigos a los que dice defender y a los que dice sufrir por ellos, obviamente después también de ello hay que hacerse responsable. Las versiones que existen de parte de los acompañantes de la víctima distan mucho de la realidad y son contradictorias unas con otras dentro de la misma carpeta y ese es el primer punto que queremos resolver antes de plantear cualquier estrategia en la causa”, sentenció el abogado.