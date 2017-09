Abogado Marcos Ibacache se querellará contra autoridad de Educación por el delito de denuncias calumniosas

“Acá no fueron 32 millones de pesos, pero ese es un tema que tendremos que demostrar nosotros con la querella para que se demuestre que los hechos de los que se me acusa son falacias y mentiras”, aseveró el defensor.

“Nunca tuve intención de perjudicarla, la intención de hacer un buen trabajo estuvo siempre. Desde el día en que ella llegó a mi oficina, en el estado en que estaba esa causa que era para remate, pasaron prácticamente tres años y la propiedad no se remató”, manifestó evidentemente molesto el abogado Marcos Ibacache, luego de enterarse de una querella criminal en su contra por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, que interpuso la directora regional de la Superintendencia de Educación, Nieves Raín Cayún, a través de su abogado Christian Muñoz.

En la acción judicial que fue interpuesta el pasado día miércoles 13 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se señala que la mujer afectada contrató los servicios de Ibacache para que éste la defendiera en una causa a fin de evitar que su propiedad fuera rematada, depositándole cuantiosas sumas de dinero mensualmente, enterándose tiempo después que la vivienda ya se encontraba rematada desde el día 26 de agosto de 2014 -según se afirma en el documento-.

“Esta querella me sorprende”

En este aspecto, el defensor se mostró sorprendido ante la acción de su ex representada, aseverando que en su labor anuló una subasta, manteniéndola en el inmueble durante varios años, afirmando además que “el día del lanzamiento igual estuve allí oponiéndome a riesgo de ser detenido, situación que la receptora estampó en la causa”.

“Esta querella me sorprende, ya que se trata de una clienta que tuvo ese carácter durante varios años en mi oficina, a quien tratamos con el máximo de diligencias en su causa. Estuvimos tratando de evitar el remate de su casa, e incluso anulé en una oportunidad, lo cual se puede ver en la página del Poder Judicial, esta subasta y producto de la situación final llegué hasta la Corte Suprema tratando de evitar esta situación. Aún así, cuando se produjo el lanzamiento, a fines del año pasado, donde la señora Raín no se encontraba en la ciudad, concurrí junto a mi procurador a oponerme al mismo pese a que estaba la receptora con una orden y con Carabineros, señalando que ésta decía que se desalojara a la señora Nieves. También llegó el ex marido de ella, don Edison Barría que también estuvo presente, donde el personal policial nos amenazó incluso de llevarnos detenidos porque no dejábamos actuar a la receptora, quien certificó en el proceso que estuve en esa oportunidad y me opuse tenazmente al remate y todo aquello quedó registrado”, argumentó.

Consultado por el saldo a favor que quedó tras el remate para la autoridad de Educación, donde se le acusa de haber girado un cheque por más de 9 millones de pesos a nombre suyo, el profesional sostuvo que aquella aseveración no fue efectiva, debido a que esta diligencia se habría llevado a cabo a través de su interlocutor, el ex marido de la denunciante.

“Todos los cheques que se giran en el Tribunal, incluso los laborales, se emiten a los abogados, y eso no es ninguna situación extraña. Los poderes que tenemos nosotros son para representar a nuestros clientes para representar a nuestros clientes durante todo el juicio, incluso para percibir. El destino de ese dinero yo lo conversé y lo tiene claro don Edison Barría, quien no habló con ella al parecer. Ahí es que yo quiero que ellos conversen la situación, ante la querella que yo voy a presentar, porque ahí está claramente establecido qué pasó y por qué se me atribuye a mí un hecho que no es verdad”, enfatizó.

“Nunca fue a mi oficina”

Asimismo, declaró que Raín nunca se habría presentado en su oficina para tratar estos temas tras la subasta, indicando que en la causa se hizo todo lo posible para “dar la pelea” y evitar que la propiedad fuera rematada.

“Aquí hay cosas que para mí son extrañas, donde hubo una situación laboral de un abogado con una clienta, donde hubo que hacer pagos efectivamente, y eso se va a acreditar, donde si hay alguna diferencia que reclamar se pudo haber conversado, pero nunca existió aquella conversación. Para que exista apropiación indebida aunque sea de un peso, tiene que haber un requerimiento. Quien actúa mal para un cliente no hace eso. No está más de tres años manteniendo una causa para que no le rematen su casa. Ella llegó a mi oficina cuando la propiedad estaba por ser rematada, y esto era inminente. Después de ese tiempo todavía no era subastada y yo estaba peleando por ella”, complementó.

Finalmente, Ibacache, quien reconoció estar bastante afectado con este episodio, anunció que a inicios de la próxima semana, se dirigirá hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas con el propósito de interponer una querella por el delito de denuncia calumniosa en contra de Nieves Raín y quienes resulten responsables de lo que denominó como un “montaje”, puntualizando que esta situación “sólo busca desprestigiarme”.