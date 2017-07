Acusan a Radonich de intentar sacar ‘provecho mediático’ de personas víctimas de asalto

“El sufrimiento y el dolor de las personas no son para exponerlos tanto, como si se tratara de un show”, son las palabras con las que parte la declaración del concejal Germán Flores, quien reprobó que el alcalde Claudio Radonich reiterara una y otra vez, su apoyo a los dueños de un almacén ubicado en la Población El Pingüino, quienes fueron presa de dos asaltos, y donde un menor de edad fue formalizado, quedando con la medida cautelar de prohibición de acercamiento a las víctimas.

En este aspecto, el concejal Flores planteó que no compartía “la forma en la cual se exponía a las familias que han sufrido hechos delictuales, sin planificar formas de acción conjuntas. Yo insisto en que estos hechos delictuales no pueden, ni deben mediatizarse. Aquí en forma sucesiva se expone el dolor de una familia y esto, tiene una clara intención, que está basada en que el alcalde pretende crear un clima propicio, para imponer el proyecto de camionetas municipales con balizas. Si así no fuera, él se habría reunido con agrupaciones de personas que han vivido situaciones violentas, para estudiar en cada caso, el posible acompañamiento de acciones judiciales”, afirmó Flores.

La edil Verónica Aguilar, en tanto, valoró que el jefe comunal haya manifestado su preocupación por lo sucedido con los dueños del almacén ubicado en calle Augusto Lutz (en la población El Pingüino). Sin embargo, se manifestó sorprendida “que el alcalde no presente una querella por todas las personas que han sido víctimas de delitos violentos”, afirmando que han sido cinco concejales (Arturo Díaz, Daniela Panicucci, Verónica Aguilar, Germán Flores y Mauricio Bahamondes), los que en forma permanente han solicitado medidas como “la instalación de cámaras de vigilancia, algo que finalmente fue acogido por la Gobernadora de Magallanes Paola Fernández”, precisó la concejala Aguilar.

A la par de ello, la edil manifestó que “si el alcalde pretende encausar un acompañamiento efectivo a las víctimas de hechos violentos, que se nos diga entonces cuántos casos similares, ha acompañado el psicólogo Juan Gómez Martínez”, profesional que fue ingresado por Radonich en el mes de febrero, en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

El concejal Flores, por su parte, planteó que “no era justo estar despertando expectativas con la presentación de más querellas, cuando en la práctica es el poder judicial quien debe definir los cauces de esas acciones”. Lo anterior en relación a que en febrero del presente año, el municipio se aquerelló por un incendio en el vertedero y en marzo, por un robo en el Juzgado de Policía Local. “Yo pedí el libro de constancia de la guardia del incendio en el Vertedero Municipal y nunca se me clarificó esa situación por parte del alcalde”, sentenció el edil.