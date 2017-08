Acusan negligencia médica en la muerte de una bebé en el vientre de su madre

Durante meses la familia se había preparado para la llegada de una nueva integrante, una niña a la que la bautizarían como Lizandra, sin embargo, la abrupta muerte de la bebé de 33 semanas en el vientre de su madre tiñó de dolor un momento que debía ser especial. Para la familia, este tormento se hubiera evitado con una buena ayuda médica.

Tras el fallecimiento de su pequeña hija, Evelyn Santana Ramírez permanece internada en el Hospital Clínico de Magallanes debido una infección y un cuadro de fiebre. Está acompañada por sus seres queridos que han enfrentado este proceso junto a ella.

Desde la sala de espera, Olivia Ramírez, la mamá de Evelyn y abuela de la bebé fallecida, explica que su hija ingresó al centro asistencial el 21 de agosto pasado. “Nos decían, tiene una membrana rota y tenemos que esperar, pero debieron haber monitoreado a la bebé, llegaron y vieron que la bebé tenía pulso, estuvo viva hasta el 28 de agosto. Yo le pedí a la matrona que le hicieran la cesárea y ella me respondía no, que el doctor no autorizaba, que hay que esperar, pero yo le decía esperar qué si no tiene líquido, que quieren que se agarre una infección”, recordó Olivia, quien agregó que su hija les dijo (al personal médico) que se sentía mal y nadie le hizo caso, ni la tomó en cuenta hasta que la bebé ya había muerto.

Para la madre y abuela una situación de esta naturaleza no puede volver a ocurrir y es que a su juicio si a su hija se le hubiera practicado la cesárea cuando se produjeron las molestias, ahora no estarían lamentando este trágico desenlace, del fallecimiento de la bebé de 33 semanas, que medía 46 centímetros y pesaba 2 kilos 200 gramos. “Era una urgencia, pero nos decían que la cesárea estaba fijada para el 6 de septiembre”, insiste la abuela, quien asegura que tras estas acusaciones no se busca plata o algún tipo de indemnización, sino que se intenta evitar que otros bebés mueran.

Recordó que la primera vez que su hija llegó al hospital ésta tenía cinco meses de embarazo y fue derivada por un mioma (tumor). “Cayó a la misma sala, con el mismo médico. Tenía cinco meses de gestación y el doctor le dijo que era una gastroenteritis con inflamación del colon, entonces una enfermera le dice al médico: ‘Pero doctor, ella está embarazada’. Allí el médico no le hizo una ecografía y ni siquiera la palpó. Ella llegó al hospital por padecimiento de dolores, porque cuando la bebé comenzó a crecer le molestaba mucho, pero no sé qué tratamiento le dijo la enfermera que se hiciera… si no se dieron cuenta de que estaba embarazada”, comentó.

Madres se organizan

Luego que se diera a conocer lo sucedido a través de las redes sociales, cientos de personas respaldaron a la familia y madres que han tenido experiencias similares llamaron a tomar conciencia de la gravedad de las situaciones que les ha tocado vivir.

Una de las mamás que relató su historia fue Pamela Vargas Guinado, que perdió a su hija Aylín Catalina Garcés Vargas, quien debía nacer el viernes 5 de mayo de este año, pero dejó de existir horas antes por asfixia intrauterina. De acuerdo a lo difundido en esa oportunidad, pese a enfrentar un sangramiento, no le hicieron la cesárea y que los matrones le insistieron que aunque con la administración de “supositorios” la paciente tenía que esperar. El 8 de septiembre se cumplirán cuatro meses del infausto suceso.

Otra de las personas que dio su opinión fue Valeria A. Paredes, quien señaló: “qué impotencia, fue el mismo (médico) que me dio de alta con fiebre y anemia después de mi cesárea y no lo puso en la hoja de atención. A los pocos días tuve que volver al hospital porque no me podía ni mover y era porque tenía una infección en la cirugía por eso es que ahora antes de ir al hospital pregunto qué médicos están de turno”.

Hospital Clínico se refiere a lo sucedido

Sobre la muerte de Lizandra, el Hospital Clínico emitió el siguiente comunicado de prensa: “Tras el ingreso a urgencia ginecológica, una paciente de 35 años que presentaba un embarazo de 32 semanas se evalúa la viabilidad fetal a través de una ecografía, encontrándose el feto en condiciones normales, por lo tanto se aplican las pautas ministeriales correspondientes respecto a este tipo de patologías; es decir hospitalización y tratamiento antibiótico, para así esperar hasta las 34 semanas (madurez fetal), para interrumpir el embarazo. Se le diagnostica un cuadro de ruptura prematura de membranas, además presentaba antecedente de diagnóstico previo de miomitosis uterina”.

Días después, añade la versión oficial, “estando la paciente con 33 semanas de embarazo y durante los controles de rutina se pesquisa ausencia de latidos fetales y se constata la muerte del feto el día 28 de agosto. Posterior a esto, se realiza una cesárea para extraer el mortinato mientras que la paciente continúa con cuadro febril que se encuentra en estudio. Se mantiene internada”.

La dirección del Hospital Clínico de Magallanes informó que de acuerdo a la norma que regula este tipo de situaciones se realiza una auditoría, agregando que una vez que hayan conclusiones al respecto, se le informarán a los canales correspondientes.