Agencias de buses que viajan al norte descartan que disminuya demanda de pasajes por “ofertones” aéreos

Con total tranquilidad han tomado las principales líneas de buses que realizan viajes entre Punta Arenas y la zona norte del país -puntualmente a las regiones de los Lagos y Metropolitana- el anuncio de Jetsmart del pronto inicio de las operaciones aéreas a ultra bajo costo entre Santiago y nuestra ciudad a contar del 18 de diciembre próximo, hito que se suma a los ya instalados por Sky Airline con su nuevo modelo Low Cost y Latam bajo la modalidad de vuelos domésticos.

En conversación con La Prensa Austral, los representantes de Queilen Bus, Pullman Austral y Turibus plantearon que al margen de las agresivas ofertas que se han dado a conocer, no se perciben perjuicios en las operaciones de transporte de pasajeros terrestre.

Elvira Vargas, vendedora de Queilen Bus sostuvo que la competencia entre las líneas aéreas siempre es buena y que pese a lo que se pueda llegar a pensar, los nichos están definidos y cada sistema de transporte tiene sus ventajas, aunque implique sacrificar algunos factores, como el tamaño del equipaje, las horas de viaje y por cierto, los valores que cada pasajero esté dispuesto a pagar por el servicio en su debido momento. “Aquí lo importante a decir es que en el caso de los buses, todavía hay gente que prefiere este medio de transporte porque tienen la ventaja de llevar hasta 30 kilos, a diferencia de lo que está pasando en los aviones. Además, hay personas a las que definitivamente no les gusta viajar más que por tierra, ya sea por miedo a volar o porque gustan de disfrutar los paisajes que van recorriendo en el bus. Además en el caso de esta región, se da bastante la ida de pasajeros frecuentes a Chiloé que dan prioridad a este medio”, complementó.

Precio aéreo en la práctica

Claro está, las promociones de vuelos son actualmente en extremo atractivas, ello si sólo tomamos como referencia a Jetsmart que debutará con una promoción donde la suma del tramo desde Punta Arenas a Santiago y la tasa de embarque arroja poco más de 15 mil pesos a pagar, comparado con los cerca de $50 mil pesos que deben pagar quienes viajen por bus en tramo único entre iguales destinos .

No obstante en este punto, debe primar una mirada realista, toda vez que apenas este tipo de precios tan bajos se anuncian para los vuelos interregionales, su demanda es tal que es poco probable encontrar lo esperado, a menos que se esté atento de forma regular a ello. Así al menos lo pudo constatar este medio -como de seguro algunos usuarios- que al consultar ayer la opción de vuelos nacionales a la capital en el menú de Jetsmart fue posible advertir que las fechas inmediatas para ir desde Punta Arenas a Santiago, son el 19 de diciembre, siendo la vuelta más cercana el 23 del mismo mes, lo que totaliza en la simulación $71.812.

Adelantándonos un tanto en los meses, para el caso de Latam se tomó la opción Punta Arenas – Santiago (que en el sitio arroja un ‘desde’ $58.812 -tasas incluidas ida y vuelta) para las fechas tentativa elegidas (al azar) de 7 (ida) y 8 (vuelta) de octubre. Una vez en la selección de viajes, sólo se encontró una opción a $109.812 como la más económica.

A su vez Sky Airline da cuenta de vuelos baratos entre estos destinos desde los $63.082, lo que al ser cotizado en función de las fechas ejemplificadas con Latam, no dio tampoco un resultado favorable: $122.792 ida y vuelta en una de las opciones para igual tramo.

En los buses

Para el caso de los buses, la situación es un tanto más ‘predecible’. En general, los valores para viajar desde Punta Arenas hasta la Décima Región rondan en torno a los $35.000 (ida), mientras que hasta Santiago totaliza algo más de $45.000. Por cierto, a partir de fines de diciembre, es recurrente un aumento en estos valores, por lo que los valores oscilarán en torno a los $50.000 y cerca de $70.000 para los respectivos destinos.

A saber, un viaje en bus hasta Puerto Montt toma alrededor de 30 horas; a Osorno, unas 28 horas; Ancud, 31 horas; Castro, en torno a las 33 horas y a Santiago unas 48 horas.

Las empresas locales disponen de buses con capacidad para 45 pasajeros, lo que aseguran, permite cubrir la demanda en general. Por lo general, en invierno ésta la canalizan con una frecuencia semanal, mientras que a fines de cada año en temporada alta, son tres las programaciones de salida en cada semana.

Prima el bolsillo

Con todas estas ejemplificaciones, bien tiene lugar lo comentado por Gloria Ojeda, quien desde la mirada de ventas en Pullman Austral refrendó el hecho de que aún cuando las aerolíneas tengan precios bastante económicos, “la decisión de con quién viajar depende de cada persona y de acuerdo a su conveniencia. Todos sabemos que en todo esto manda el bolsillo pero la verdad no creemos que por eso las ofertas de las aerolíneas vayan a afectar la demanda de pasajes nuestros, porque finalmente todos los años es lo mismo y este tipo de situaciones no nos ha impactado. La demanda incluso ha crecido en el último tiempo”, aseveró.

Venta constante

En línea con lo expuesto, el jefe de agencia de la empresa de transportes Cruz del Sur Punta Arenas, Iván Rodríguez comentó que en el caso de Turibus Ltda -que realiza viajes a Castro, Ancud, Puerto Montt, Osorno y Santiago- a pesar de los bajos precios que anuncian las aerolíneas, no han tenido variaciones de importancia en sus requerimientos de pasaje. “De hecho hemos mantenido en forma constante la venta tickets al norte del país. Ni siquiera ha habido comentarios de los mismos clientes respecto a las nuevas líneas aéreas o de las nuevas ofertas. Lo que hay que pensar en definitiva, es que todo esto es una suma de beneficio de los usuarios y la comunidad magallánica que desea viajar. Hay gente que independientemente de los valores que manejan las líneas aéreas, prefiere por ejemplo viajar en bus. En él está la opción llevar maletas de 30 kilos o más, hay paradas para que la gente disfrute los paisajes o del lugar en que se hizo la pausa. Los aviones dejan llevar pocos kilos, unos 8 creo y deben pagar los extras”.

Relacionado