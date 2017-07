Agresores de natalino bajo resguardo en enfermería de la cárcel

Con medidas de seguridad especiales, pero sometidos al igual que todos los internos al reglamento interno de la población penal, permanecen en el recinto penitenciario de Punta Arenas los dos carabineros dados de baja Miguel Delgado Velásquez y Pedro Loncuante Loncuante, y el guardia de seguridad Sebastián Cáceres Alonso, enviados a prisión tras ser imputados de homicidio frustrado, lesiones graves y menos graves, por el violento hecho de sangre estallado en la madrugada del pasado 8 de julio en Puerto Natales.

El alcaide (s) de la cárcel de Punta Arenas, capitán Pedro Córdova, sostuvo que en su calidad de ex uniformados, y dada la connotación social que ha adquirido el caso, se dispuso como medida preventiva que los tres imputados trasladados de Puerto Natales, cumplieran reclusión en la enfermería del penal, apartados de la población interna. “Todos fueron internados en la enfermería, pero no porque presenten lesiones ni nada por el estilo, sino que simplemente al tratarse de ex funcionarios y para prevenir cualquier complicación con los otros internos”, enfatizó.

Córdova expresó que respecto de Cáceres Alonso, éste sería derivado en breve al pabellón de imputados, mientras que se evaluará periódicamente la derivación de los ex carabineros al mismo sector, o si es necesario asignarlos a otra dependencia de la cárcel.

El jefe del penal aseguró que ninguno de los tres imputados goza de tratos especiales, y que están sometidos al mismo régimen que el resto de la población penal, y que las medidas descritas apuntan sólo a mantener el orden y la seguridad en el recinto carcelario.