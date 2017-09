Aguas Magallanes responde a vecinos del barrio Chilote: “No tenemos responsabilidad en la rotura de la matriz”

El gerente de Infraestructura de Aguas Magallanes, Wladimir Gil, señaló que la empresa no tiene responsabilidad en la rotura de matriz del block ubicado en la Avenida Santa Juana con Patagona, en el barrio Archipiélago de Chiloé, tras la notificación recibida por los vecinos que presentaban un sobreconsumo. Asimismo, la sanitaria respondió que no puede prometer una compensación económica.

En la edición de ayer de La Prensa Austral, se dio a conocer la denuncia de varios vecinos del barrio Chilote que se vieron sorprendidos ante las abultadas cuentas de agua de hasta 80 mil pesos. Una rotura en la matriz al interior del block, ha producido una fuga constante de agua y las consecuencias principales se han advertido en las boletas de consumo.

El ejecutivo Wladimir Gil asegura que todos los años se realizan campañas para que en los hogares se revisen las instalaciones interiores y que se les entregan tips para realizar pruebas en sus medidores. En la misma línea, el directivo señaló que tienen un problema invisible. “Todas las instalaciones interiores son de ellos, por lo tanto le recomendamos que busquen la fuga y la puedan reparar. Sobre eso, tengo entendido que nuestra gerencia de clientes y comercial, están haciendo el análisis de la información, porque en los casos cuando se supera la facturación sobre un 20%, hay un indicio que puede existir una fuga interna. De esa forma, tengo entendido que se les notificó a una cierta cantidad de vecinos de que había un sobreconsumo. Esa notificación te da luces de que algo pasa y que hay algo que hacer dentro de las instalaciones para no tener una sorpresa”, destacó.

El monto de las boletas

Los vecinos relataron que normalmente pagaban entre 6 mil y 12 mil pesos como máximo en consumo de agua. Sin embargo, el panorama que se encontraron, con respecto al monto cobrado del mes pasado, fue de que las boletas del block llegaron por $35.000, $50.000 y hasta $80.000. En base a esto, Gil afirmó que Aguas Magallanes tiene un mecanismo de análisis de información para la facturación, en donde las personas encargadas del área de clientes están evaluando lo que ocurre y examinando el promedio de facturación normal. Aunque “sobre eso no se puede prometer una compensación al respecto, pero después del análisis ellos podrán decidir, en el caso de que sí esté ese exceso, se pueda amortiguar”, complementó.

Existen diferencias notorias en las boletas de agua entre los clientes de este edificio. Para el gerente este proceso está en evaluación y no se sabe, todavía, las razones principales de este cobro diferencial entre los departamentos.

Soluciones

Para Aguas Magallanes, son los vecinos quienes deben hacerse responsables de las instalaciones dentro del block y que fue la compañía que les notificó cuando hubo el exceso de consumo. “Aguas Magallanes lo que hace es notificar cuando hay aumento de consumo, pero en el caso de la copropiedad, nuestra respuesta técnica es hasta el medidor general. Dentro de la instalación Aguas Magallanes no tiene incidencia”, remarcó el directivo. Asimismo, sostiene que lo importante es que los vecinos busquen la fuga y que intenten repararla lo antes posible. “Hay mecanismos como la municipalidad, también subsidios al respecto. Es decir, hay formas de ir a buscar esos recursos”, recalcó.

