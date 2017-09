Alcalde Claudio Radonich y crisis de la Corporación Municipal: “Estamos ad portas de que nuestra ciudad sea un San Fernando 2”

El alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, con papeles en mano, salió a reclamar públicamente contra el Ministerio de Educación por las, a su juicio, nulas respuestas que se le ha entregado para solucionar la crisis financiera que tiene la Corporación Municipal. “Estamos ad portas de que nuestra ciudad sea un San Fernando 2. Hoy (ayer) nos han notificado de un nuevo embargo por casi 700 millones de pesos, por tanto, solamente en cifras, este año nos han retenido y embargado, más de 4 mil millones de pesos en subvención escolar. Septiembre será un mes dramático. Estamos con un déficit de más de mil millones de pesos para eventualmente pagar sueldos en septiembre y se lo dije al ministerio ‘cómo vamos a terminar el gobierno hasta marzo, con los sueldos’ esto no es salvar el pago de la electricidad como lo hicimos en julio, esto no es conversar cómo se hizo para que el gas no se cortara; esto es para hablar de algo estructural”, reclamó Radonich.

Estos montos retenidos corresponden a ocho juicios, que totalizan 655 millones 479 mil 436 pesos.

“Con los datos que tenemos hoy, no podríamos completar la planilla para sueldos líquidos de este mes. Estamos hablando de 1.700 personas, entre profesores, asistentes de la educación”, continuó el alcalde, que no se detuvo ahí, ya que además de disparar contra el Ministerio de Educación, apuntó contra la Superintendencia de Educación, que “miraba cualquier cosa menos cómo se gastaban las platas públicas”, lo que a su juicio, posibilitó el déficit actual de 12 mil millones de pesos que acusa.

En ese sentido, Radonich indica que la solución concreta la pidieron hace meses: “Que se genere una reforma legal, que permita que el ministerio pague directamente la previsión y que nos libere el resto de la subvención; eso nos va a permitir un pequeño oxígeno para terminar más o menos este año, pero sin afectar la remuneración de nuestros trabajadores”. El alcalde además sostuvo que el Concejo Municipal no puede seguir inyectando más recursos. “Hemos entregado más 1.500 millones de pesos a la Corporación Municipal, pero el municipio tiene obligaciones y tampoco podemos estar terminando con distintos programas sociales”, declaró Claudio Radonich insistiendo en que en su reclamo no tiene un tinte político, porque “al que llegue en marzo le va a pasar exactamente lo mismo”.

Seremi

La seremi de Educación, Margarita Makuc respondió a las críticas de Radonich en un alto en la reunión que sostuvo con el secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez y representantes del Mineduc. “Lo más importante es pedirle al alcalde que no haga lo mismo que hizo con el tema del gas y la luz de los establecimientos y que las clases no iban a empezar. Frente a este tipo de situación que él conocía hace bastantes semanas cuál iba a ser el escenario de septiembre, una gestión efectiva lo que hace es adelantarse al problema y tomar medidas para evitar que aquello pase. Y lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista es que los profesores queden sin su sueldo. Hay opciones que le hemos propuesto, una es pagar la cotización de los trabajadores antes del 13 de septiembre y eso significa que se liberarán 450 millones de pesos. Por lo tanto, la deuda que está pronosticando para septiembre se puede reducir a la mitad”. Y la otra parte, “debiera ser complementándolo con aportes del municipio haciendo la gestión con el Concejo Municipal, lo que todavía no ha hecho”.

Makuc remarcó que “al año 2017 el Ministerio de Educación por concepto de subvención y diversos aportes económicos entrega 25 mil millones de pesos, y el municipio ha traspasado a educación 1.200 millones de pesos, por lo tanto no hay comparación posible entre lo que el ministerio entrega al sostenedor con lo que el municipio aporta”. De hecho, la seremi señaló que “se entregó la tercera cuota del Faep, hace dos semanas, de 658 millones. En total, 2 mil millones de Fondos de Apoyo a la Educación Pública, que son adicionales a lo que se entrega por subvención”.