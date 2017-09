Alcalde de Natales destacó integración del Ejército al quehacer de la comunidad y sus actividades

Como una de las actividades tradicionales de Fiestas Patrias, el alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes Mansilla y el Concejo Municipal representado por Alfredo Alderete, José Cuyul, Verónica Pérez, Guillermo Ruiz y Daniel Córdova participaron en lo que fue los saludos protocolares al Ejército de Chile y el desfile cívico militar en conmemoración a los doscientos siete años de nuestra Primera Junta de Gobierno y las Glorias del Ejército.

Las actividades comenzaron muy temprano este 18 de septiembre, cuando la primera autoridad de la comuna, acompañado de los concejales ya indicados, se trasladaron hasta dependencias del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros a entregar los saludos protocolares al comandante de dicha repartición, Marcelo Eló Rodríguez. Allí las autoridades comunales junto con saludar al Ejército en nombre de la comunidad, agradecieron el trabajo que realizan en conjunto con los habitantes de la capital de la provincia de Ultima Esperanza.

Al salir de dicho encuentro, el alcalde Fernando Paredes dijo que, existe un sentimiento de afecto y compromiso de nuestro Ejército con nuestra comunidad. “… Ellos permanentemente se integran la quehacer de la comunidad y sus actividades; lo que venir hasta aquí con el Concejo Municipal es una forma de retribuir lo que nos entregan en beneficio y desarrollo de la ciudad, el cual vamos construyendo entre todos y, en ellos los funcionarios del Destacamento Acorazado Nº5 Lanceros, claramente son parte importante…”.

Desfile cívico-militar

Ya cerca del mediodía, las autoridades municipales se trasladaron hasta la Plaza de Armas de la ciudad para ser parte del tradicional desfile cívico-militar en que la comunidad celebra los doscientos siete años de la declaración de independencia nacional y que fue engalanado por las instituciones sociales, de orden y seguridad que -como cada año- son parte de la actividad la que, a pesar de las condiciones climáticas fue presenciada por un gran marco de público.

Allí, el presidente del Concejo Municipal, Fernando Paredes, nuevamente manifestó su satisfacción al ver cómo la comunidad es parte de las festividades de nuestro país y que no hace más que ratificar la identidad nacional que tenemos desde el sur del sur del mundo. “… No me resta más que felicitar a las instituciones que participan del desfile, ya que se manifiesta lo que somos y cuánto nos enorgullece hacer patria desde aquí…”. También felicitó a las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad que como siempre de manera impecable se presentan en Natales.

Así se celebró en Ultima Esperanza parte de las Fiestas Patrias en Natales, ya que durante la tarde-noche se continuó con la Fiesta de la Chilenidad que organiza el municipio en conjunto con el Pueblo Artesanal.