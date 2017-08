Alcalde Paredes planteó en el Congreso la necesidad de que Puerto Edén se convierta en comuna

“Cada día el municipio debe ir asumiendo costos más altos en determinados temas que sólo revisten una medida paliativa y no definitiva de lo que realmente se necesita concretar en la puerta norte de la comuna”, expuso el jefe comunal.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, expuso las razones y necesidades de Puerto Edén, en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que esa localidad pueda ser considerada como una nueva comuna en la región.

Al respecto, Paredes se refirió a la importancia, de reconocer el poco campo de acción que tiene el municipio natalino para propiciar el desarrollo en dicho lugar, sobre todo, si se considera que “cada día el municipio debe ir asumiendo costos más altos en determinados temas que sólo revisten una medida paliativa y no definitiva de lo que realmente se necesita concretar en la puerta norte de la comuna”.

En el encuentro con los legisladores y en el que también estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, el alcalde Paredes planteó temas como energía (turbina), redes de alcantarillados (inexistentes) y agua potable, conexión con el resto del país y una serie de otras materias.

“Estas son situaciones más que preocupantes y que requieren tener una mirada distinta, ya que los pobladores de Puerto Edén no pueden seguir esperando; teniendo en cuenta de cómo, por ejemplo, Caleta Tortel muy cerca de ellos, ha tenido un polo de desarrollo totalmente opuesto a su realidad. Los habitantes de Puerto Edén esperan que esa realidad también alcance sus hogares de manera concreta y que no se insista con proyectos que pasan a ser medidas ‘parche’ y no definitivas. Por décadas han esperado ser realmente considerados por el Estado, que en su conjunto debe tener una visión concreta”, aseguró Paredes.

El edil natalino rescató el haber podido plantear la realidad de los vecinos de Puerto Edén.

“Qué bueno que se esté presentando para configurarlo como un territorio especial. Qué bueno que la subsecretaria diga que tiene fondos para zonas aisladas que son temas que hoy día pueden dar la solución a una comunidad. Me voy con la satisfacción que la voz de los habitantes de Puerto Edén ha sido escuchada por esta Comisión y por el subsecretario Cifuentes”, acotó.

Paredes cree que se abre un camino de solución, pero reconoció que espera que no sean sólo palabras de buena crianza, y que de “una vez por todas se tenga en cuenta un desarrollo concreto a esta localidad distante a 27 horas de navegación desde Puerto Natales”.

“Ahora, sólo resta ver cuál será la visión definitiva que adoptará el Estado y todos quienes forman parte de él para alcanzar un plan de trabajo definitivo que lleve más que tranquilidad, una mejor calidad de vida a las familias que hacen patria por cerca de un siglo habitando la localidad de Puerto Edén”, enfatizó.