Alcalde Radonich agradeció la buena evaluación de los vecinos e instó a los concejales a apoyar patrullaje

Según el informe elaborado por la Fundación Paz Ciudadana cuyos resultados fueron publicados en la edición de ayer de La Prensa Austral, Punta Arenas figura con el índice más bajo de victimización en relación con los niveles que se registran en el país que ascienden a 39,5%, mientras que en nuestra ciudad es de 16,6%; también se destacó que el alcalde Claudio Radonich obtuvo la mayor calificación a nivel nacional en relación a sus pares.

El jefe comunal superó a sus pares a nivel nacional con una calificación de 4,5 que fue el resultado de la puntuación que 250 vecinos de Punta Arenas le dieron, en el marco del sondeo realizado por la Fundación Paz Ciudadana, tras contestar y evaluar la siguiente pregunta “¿Qué nota de 1 a 7 le pondría usted a cada una de las autoridades que le nombraré, respecto de cómo lo están haciendo en su tarea de combatir la delincuencia?”.

Ante tal distinción consultamos al alcalde, que se encontraba acompañando en sus actividades de visita en la región al candidato presidencial, Sebastián Piñera, qué le parecieron los resultados de la encuesta: “Fue una sorpresa y estamos muy contentos por ello. Hemos armado el tema de seguridad de manera muy responsable, alineados con el gobierno. En estos meses hemos regularizado una situación que estaba en el aire en la municipalidad que era el tema de seguridad”, expresó.

Radonich además, detalló que durante este período se implementaron 580 alarmas comunitarias, y destacó el proyecto para instalar más luminarias en sectores críticos de la ciudad, el trabajo conjunto que están realizando con la gobernación de Magallanes en términos de cámaras de televigilancia, la posible implementación de una línea 600 y el proyecto por el que ha encontrado mayores detractores dentro y fuera del municipio, el patrullaje ciudadano.

“Yo voy a insistir con lo del patrullaje y seguridad ciudadana para poder colaborar activamente con Carabineros, para que las incivilidades sean también una acción nuestra. Las municipalidades no tienen por qué ser entes pasivos ante la delincuencia”, advirtió el edil.

En este sentido consultamos por el presupuesto que la municipalidad dispondrá en términos de seguridad para el próximo año y si aumentará significativamente respecto de administraciones anteriores.

“La municipalidad debe invertir en seguridad para los vecinos, hoy Carabineros no da abasto, los sábados por la noche hay tres patrullas instaladas en el hospital y son tres patrullas que perdemos en la vigilancia de nuestra ciudad, por eso apostamos a los autos de patrullaje con balizas”, reafirmó.

Discusión técnica

no política

Y agregó que esta es una discusión de carácter técnica no política. “Hay algunos a los que les puede gustar y a otros no, pero nos hemos alineado a los planteamientos del Ministerio del Interior son políticas de Estado, tal como lo vimos con las cámaras de seguridad”.

Respecto a la posibilidad de estar restándoles autoridad a Carabineros o a la Policía de Investigaciones trayendo estas patrullas con baliza a la ciudad, el alcalde respondió que todo lo contrario, “lo que estamos haciendo es querer ayudar. Les quiero contar que el 75% de las llamadas que ingresaron por el 133 a Magallanes corresponde a incivilidades no delitos (borrachos en la vía pública, ruidos molestos, rayados), situaciones que pueden ser resueltas por inspectores municipales. Por eso esto es totalmente complementario”.

Hizo un llamado a los concejales a observar la situación desde el punto de vista de los vecinos “y no de algunos dirigentes que han dicho que no. La sensación de temor e inseguridad en nuestra ciudad es alta”, enfatizó.

Pese a que los índices de victimización siguen siendo los más bajos a nivel nacional según distintas encuestas como la de Fundación Paz Ciudadana y la de la Subsecretaría de Seguridad Pública, le consultamos si amerita invertir una gran cantidad de recursos municipales en seguridad, en paralelo con lo que entrega la Subsecretaría de Seguridad para dicho ítem, a lo que respondió: “Yo estoy convencido que sí, porque los vecinos lo reclaman”.

