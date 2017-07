Alcalde Radonich denegó sesión extraordinaria solicitada por seis concejales de Punta Arenas

“Yo tomo las decisiones en este municipio y quien las verbaliza quizás es ella (en alusión a la jefa de Gabinete Alicia Monsalves), pero quien las ejecuta es el administrador municipal. Y no tengo denuncia formal, ni por escrito sobre el tema que se ha planteado sobre maltratos laborales”, afirmó en tono lacónico el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dando por superado, un debate -que aunque ocupó prácticamente toda la 22ª sesión municipal efectuada ayer en el Palacio Montes- no tuvo los resultados esperados, ni para seis integrantes del Concejo Municipal, ni para dirigentes de las asociaciones gremiales de funcionarios de Astramupa y Asemuch.

Ello, porque al abrir punto ‘varios’ de la sesión comunal, el alcalde leyó una misiva que le hicieran llegar los ediles José Aguilante, Germán Flores, Arturo Díaz, Mauricio Bahamondes y las concejalas Daniela Panicucci y Verónica Aguilar, donde le solicitaban fijar una sesión extraordinaria (para hoy), instancia que permitiría -a juicio de los ediles- abordar diversas situaciones que estarían produciéndose en el Palacio Montes, y que refieren a atribuciones que siendo de potestad del administrador (s), estarían siendo definidas por la jefa de Gabinete, Alicia Monsalves.

Sin embargo, tras culminar la lectura de la misiva, el alcalde pidió la intervención de la jefa de Control, Rita Vrsalovic, quien leyó dos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, denegando la posibilidad que los concejales pudieran pedir una sesión extraordinaria para abordar temas atingentes al “traslado de personal”, situación que la funcionaria remarcó “es facultad del alcalde”.

Sin embargo, la argumentación de Vrsalovic, no dejó conformes a los ediles que suscribieron la petición de convocar a una sesión extraordinaria. En este punto, fue el concejal José Aguilante, quien recordó que bajo la administración del ex alcalde Boccazzi, se habría pedido una solicitud similar, pidiendo expresamente a la directora de Inspecciones (Victoria Molkenbuhr) que fuera citada a una sesión de similares características.

Además de Aguilante, los concejales Germán Flores, Arturo Díaz, Verónica Aguilar y Daniela Panicucci, presentaron también sus reparos. “Claramente tenemos dudas de quién está ejerciendo los roles de trasladar a los funcionarios, porque si hubiese transparencia en estos temas, no habría mayor problema en abordar estas dudas con el Concejo Municipal. Lo único que estamos solicitando es que las personas que correspondan (en alusión al administrador subrogante), nos den una información clara. Nada más”, expresó Panicucci.

El concejal Aguilante en tanto, le planteó a Radonich: “si usted no quiere permitir una sesión para mañana (hoy), dígalo y nosotros vemos qué camino tomamos (…)Tendremos que concurrir entonces a los Tribunales del Trabajo con los representantes de los trabajadores para que esta situación, amerite que se le dé un corte”, apuntó el edil, sacando aplausos por parte de los representantes de los gremios municipales.

A la salida de la sesión, la dirigenta de Asemuch (Asociación de Funcionarios Municipales), Claudia Díaz afirmó que “lo lamentable aquí es que las denuncias que hemos recibido no apuntan a maltratos ejercidos por la jefa de Gabinete (Alicia Monsalves), y el jefe de Secplan (en alusión a Matías Fortuño), sino también desde el alcalde y eso es lo que más preocupa”, afirmó la dirigenta, precisando que a la fecha cuentan con más de diez denuncias vinculadas a denostaciones y maltrato laboral.

El dirigente de Astramupa (Asociación de Trabajadores Municipales), Jorge González, en tanto, anunció que -dada la negativa del alcalde en acoger una sesión para abordar la compleja situación que estaría viviéndose en el Palacio Montes- “vamos a analizar de qué forma llevaremos estos casos a otras instancias. Y quien pretenda señalar que los Tribunales Laborales, no son la vía para canalizar denuncias, está desconociendo que además de la Contraloría Regional, también existen las vías judiciales para que cualquier trabajador, pueda hacer llegar sus reclamos”, remarcó.

