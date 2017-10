Alcalde Radonich insiste en traer vehículos de patrullaje pero más voces se oponen al proyecto

Adela Cárcamo, consejera de seguridad pública manifestó que “tenemos que tener claro que el caballito de batalla de esta administración son los autos de patrullaje”

Magallanes se sitúa como una de las regiones con menor percepción de inseguridad, seguida por Aysén con un 11%, Los Lagos con un 20,7% y Los Ríos con un 21,2%, esto según los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) que fueron liberados en abril por la Subsecretaria de Prevención del Delito.

En aquella oportunidad la región apareció con 9,7 puntos porcentuales en los índices de victimización de hogares a nivel nacional respecto de 2016, bajando un 1,3% a diferencia del período anterior, surgiendo como la región con menores índices de victimización a nivel país.

En este sentido, la comuna de Punta Arenas fue beneficiada al principio del gobierno de la Presidenta Bachelet, junto a otras 71 comunas del país, con recursos para la implementación de acciones concretas en materia de prevención del delito.

Dichos recursos se enmarcan en el Plan Comunal de Seguridad Pública que lleva adelante en el caso de Magallanes, el municipio de Punta Arenas que ya ha recibido $508 millones, de los $566 que contempla entregar el programa, justamente para proyectos que tienen que ver con la prevención del delito en dos ámbitos: el psicosocial y el situacional.

¿Por qué entregar estos recursos a un municipio de la región con menores índices de victimización a nivel país? Porque según señaló el encargado regional de Seguridad Pública, Diego Arancibia, al ser una comuna y una región que está creciendo se prioriza la prevención de los delitos que podría traer aparejado este desarrollo.

Ante este escenario, el alcalde Claudio Radonich señaló que no hay que dejarse engañar por estas cifras, “los datos que se manejan son bastante distintos a la realidad. Los índices para evaluar Ranking pasan por denuncias. Cuántas personas no denuncian por temor. Hacen todo el esfuerzo por denunciar, luego la Fiscalía los cita al mes siguiente y la causa termina archivada mientras que el denunciante queda expuesto a posibles represalias de los delincuentes. No hay portonazos como en Santiago, pero muchas personas de aquí conocen a quienes les han robado”, expuso el edil.

Cabe señalar que los recursos se han ido liberando durante estos últimos tres años. El alcalde Claudio Radonich, cuyo periodo al mando de la alcaldía comenzó a fines de diciembre del año pasado, propuso destinar parte de los fondos para seguridad en un proyecto de patrullaje comunitario, un símil de Paz Ciudadana que se usa en algunas comunas capitalinas, pero que aún no hay claridad respecto a cómo operaría, quien lo operaría y si se financiaría completamente a través de los fondos que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En medio de toda esta incertidumbre, los concejales salieron al paso para pedirle al jefe comunal que aclare en qué consistiría este patrullaje, ya que se sabe que no tiene atribuciones para detener a un sospechoso y su función sería “ahuyentar” a un eventual delincuente, seguido de solicitar la presencia de Carabineros.

Dichas apreciaciones fueron rebatidas el edil indicando que esto se trata de prevenir, “para otros temas yo requiero tener estos vehículos que van a ser poquitos al principio, para que estén ayudando a vigilar a prevenir a inhibir al delincuente y para que colaboren con Carabineros”.

Y finalizó diciendo que “aquí la cosa es prevenir y no esperar a que los delitos aumenten. Queremos una Punta Arenas segura, si nos comparan con La Pintana, aquí es Suiza pero para los vecinos que estaban acostumbrados hace 20 años a una vida totalmente tranquila, esto cambio. Eso a mí no me da lo mismo, yo me la voy a jugar por este proyecto”.

Detractores al patrullaje

Es ahí cuando el proyecto consigue su mayor cantidad de detractores, una de ella que lo ha señalado en varias ocasiones es Adela Cárcamo, actual consejera de seguridad pública del municipio.

“Yo no estoy de acuerdo con el tema del patrullaje comunitario porque es un gasterío de plata que en definitiva no lo paga todo el programa de prevención del delito y yo creo que hay cosas mucho más urgentes que se pueden hacer”, manifestó.

Para la consejera, es prioridad emplear los recursos en instalar nuevas luminarias, retirar los vehículos abandonados de las calles, que además indica son propuestas que dejó el anterior alcalde y que no se pudieron llevar a cabo durante su administración.

“Son proyectos que deberían haberse realizado entre el año 2015 y 2016 y que se han demorado no sé por qué motivo. Son recursos que entrega el Ministerio del Interior para que se agilice el tema de prevención del delito, sin embargo estamos estancados”.

La consejera además propuso que para tener una comuna más segura, pese a que se sabe que es una de las más seguras del país, las acciones deberían apuntar a que sean los mismos ciudadanos quienes se involucren en la mantención de seguridad de sus barrios y puso como ejemplo la implementación de alarmas comunitarias que a su juicio sin es una buena inversión en cuanto son los mismos vecinos quienes se protegen.

Finalmente la consejera cuestionó la larga discusión en torno al patrullaje comunitario, “para qué estar empecinados en hacer un patrullaje comunal ya vimos los pro y los contra de esto y es un gasto innecesario y enorme. Lo que tenemos que priorizar es que se invierta en las cámaras de seguridad que están en mal estado y que son monitoreadas directamente por la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), ahí estas mejorando la calidad de la seguridad”.

Además reiteró que es mejor poner los recursos en la iluminación pública porque hay poblaciones que están a oscuras y seguir invirtiendo en alarmas comunitarias, “yo creo que le están dando vueltas al asunto, cuando tenemos que tener claro que el caballito de batalla de esta administración son los autos de patrullaje, porque aquí privilegian más un programa político a lo que necesita la población en lo inmediato”, sentenció.

Sin embargo para el edil la necesidad de contar con mayor seguridad, lo cual pasaría por más luminarias, más cámaras de televigilancia, más alarmas comunitarias y el patrullaje de los vehículos.

“El clamor de los vecinos es tener más seguridad y para eso la municipalidad tiene que seguir jugándosela y yo personalmente me la voy a jugar por los vehículos de patrullaje”, sentenció Radonich.