Alcalde Radonich pidió plan a colegios municipales para aumentar asistencia a clases

Cristian Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

Exhibiendo las cifras que expresan cuánto afecta la inasistencia a clases por parte de los alumnos, el alcalde Claudio Radonich pidió a los directores de los establecimientos educacionales a que planifiquen estrategias, tendientes a mejorar este ítem. Esto porque el pago de la Subvención Escolar varía de acuerdo a la asistencia que haya en los establecimientos, situación que ha sido reclamada por la Corporación Municipal, que se ha sumado a otras voces que exigen que el pago esté basado en la matrícula.

Con la sombra de la posibilidad que los profesores no reciban su sueldo de septiembre recién comenzando a pasar, el alcalde Radonich ya vislumbra lo que serán los últimos meses del año. Por eso, convocó a los directores de los establecimientos educacionales a que preparen estrategias para mejorar la asistencia, las que serán presentadas en un nuevo encuentro, programado para el 6 de octubre.

“Quedan dos meses fundamentales para nosotros y si podemos elevar los niveles de asistencia tres puntos más va a ser muy importante, porque cada punto son casi 20 millones de pesos extra, mensuales, por tanto, si uno lo ve en el año, si subimos de un 84 a un 90 % de asistencia, estamos hablando de casi 800 millones de pesos más al año”, partió explicando el alcalde, que además recalcó que esto no solamente representa un beneficio económico, sino que también de formación de los alumnos, pues “al que va más a clases tiende a irle mejor, por tanto, no es un tema financiero sino que tengamos alumnos más preparados e incentivar el hábito de ir a clases. El 84% es bajo, hay colegios que están sobre el 90%, pero hay muchos que están rezagados”.

En ese sentido, los establecimientos que presentan los mejores índices de asistencia son el Liceo Juan Bautista Contardi (tanto en básica como en media), el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y la Escuela Villa Las Nieves, todos con sobre el 90%. Además, el alcalde destacó al Liceo Sara Braun por aumentar su asistencia de un 60 al 72% y a la Escuela España.

Baja asistencia

Los establecimientos que presentan los niveles más bajos de asistencia son los centros de adultos, como el Centro de Educación Integral para Adultos, Ceia, el Liceo Sara Braun, Instituto Superior de Comercio y Liceo Industrial, en lo que se refiere a educación para adultos. A ellos se suman la Escuela Hernando de Magallanes y Dellamira Rebeca Aguilar de Barranco Amarillo, como otros establecimientos que deben aumentar sus niveles de asistencia.

En todo caso, el alcalde resaltó que este año tuvieron un aumento en la matrícula de estudiantes en la educación municipal, cifra que alcanza a los 12.859 alumnos, 405 más que el año pasado, revirtiendo de esta forma siete años de tendencia a la baja en las matrículas.

“El 6 de octubre habrá una reunión directamente, colegio por colegio, para ver cuáles son los compromisos tendientes a subir octubre y noviembre, si subimos el promedio vamos a tener más recaudación de parte de la subvención”, insistió Radonich.

Respecto del tema que ha copado la atención escolar en las últimas semanas, relativa a los sueldos de los profesores, el alcalde recalcó que “después de un esfuerzo municipal importante, y de la Corporación Municipal, no solamente vamos a pagar el 29 de septiembre los sueldos líquidos como corresponde, porque también nos pusimos al día, el 25, con el pago de la previsión de mayo, junio y julio. Este año nos queda pendiente pagar agosto y si el flujo de caja no incluye ningún embargo, vamos a poder ir pagando los meses que debemos este año. Lamentablemente no podemos pagar el 2015-2016 como nos hubiera gustado, porque la multa es tanta que es más de lo que podemos recibir”, explicó el alcalde.

Radonich añadió que se garantizó el pago de Coopeuch, “que era fundamental, hace tres meses llegamos a un acuerdo de mil millones de pesos que se debían, porque antes se hacía convenio de convenios que nunca se pagaban y por eso es que ningún profesor ni asistente está en Dicom por Coopeuch. Estamos trabajando y ojo, sin tocar un peso a salud”, concluyó el alcalde.