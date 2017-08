Alcaldesa de Porvenir espera alcanzar acuerdo con el IND para solucionar dineros del seguro

Marisol Andrade aclaró que tomó la precaución de destinar el 50% de los fondos recibidos a obras de desarrollo deportivo y ahora quiere gestionar que también Contraloría, acepte un trato que incluya posesiones comunales del rubro, actuales o en ejecución.

Completamente relajada y dispuesta a hablar abiertamente del tema se mostró ayer la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, acotando de entrada que “no hay nada que no tenga solución” en relación al dictamen de Contraloría Regional, que obliga a la municipalidad fueguina a reintegrar los casi 435 millones de pesos que recibió de la aseguradora Mapfre por el incendio del gimnasio Padre Mario Zavattaro, al Instituto Nacional de Deportes (IND), verdadero propietario del recinto deportivo siniestrado.

“Nosotros sabíamos con bastante anticipación de la petición del IND sobre la consulta acerca del seguro que tomó la Municipalidad de Porvenir para resguardar la infraestructura del gimnasio Mario Zavattaro. Pagado el seguro, como municipio le consultamos a Contraloría sobre el destino y uso de estos recursos. Llegó un informe de Contraloría que autorizaba a este municipio a tener libre disposición de esos dineros”, aseguró la autoridad comunal.

“Dictamen no nos alarma”

No obstante, añadió que en forma posterior el IND presentó un recurso para ver si Contraloría cambiaba la decisión, “y nos entregó el dictamen que recibimos a estas observaciones, de que tenemos que restituir los recursos al IND y ya no pasaban a ser parte del patrimonio de la municipalidad. No es una buena noticia para nosotros, pero tampoco es algo que nos alarma, porque de alguna manera sabíamos que estaba entre las posibilidades que, o se acogía la petición del IND o respaldaba lo que primero había determinado para Porvenir”.

Remarcó que su tranquilidad se sustenta, primero en que actuó de buena fe, junto al anterior Concejo Comunal y a los funcionarios involucrados, por lo que tuvieron la precaución de destinar el 50% de los recursos a infraestructura y equipamiento deportivo. Así, se está construyendo una nueva cancha de pasto sintético en la población Lomas del Baquedano y se mejoró la anterior, se contrataron los servicios de la profesional que está ejecutando el diseño del futuro Polideportivo de Porvenir y se resguardaron fondos para la demolición del lugar siniestrado.

“El otro 50% lo dispusimos para cubrir necesidades del municipio. Esto nunca lo ocultamos, siempre lo señalé y la comunidad lo sabía. Ahora, ¿porqué ayer la sesión se hizo secreta?, porque como municipalidad queremos levantar una presentación a Contraloría para obtener de alguna manera una rebaja para ver que los 400 millones que hemos gastado los podamos restituir”, detalló Andrade. Además, anticipó que espera ver con el IND cómo acatar la disposición de Contraloría para cumplir con la Ley.

Pide validación de inversionesy pagar en cuotas

“Lo que esperamos es que se valide este gasto hecho en torno al desarrollo deportivo para la comuna y podamos llegar a otro acuerdo por el diferencial y ver la forma y los plazos que nos puedan otorgar para poder tener recursos, porque esta municipalidad maneja fondos muy ajustados y nuestro primer deber es asegurar el bienestar y el rol de la municipalidad hacia la comunidad. Con esa mirada debe haber una contemplación, para que se nos otorguen cuotas para lograr el cometido de pagar ese dinero”, esgrimió la alcaldesa fueguina.

Para terminar, denotó que el incendio del gimnasio representó un gasto de 2 mil millones de pesos “y hoy ya se está trabajando para el diseño de la futura piscina semi olímpica, levantar el Polideportivo y que hay otros recintos deportivos que también son de la municipalidad, bienes sobre los que se puede llegar al acuerdo con el IND. Que sea una manera de sentir conformidad, tanto del IND como de nuestra parte, así que todavía hay muchas gestiones por hacer”, cerró la jefa comunal fueguina.