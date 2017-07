Alejandro Fernández renunció a su cargo de director del consultorio 18 de Septiembre

Durante la mañana de ayer, el kinesiólogo Alejandro Fernández Gálvez renunció a su cargo de director interino del consultorio 18 de Septiembre debido a diferencias con el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Segundo Alvarez, quien le habría quitado atribuciones para hacer cambios en el equipo de trabajo.

Los conflictos se arrastrarían a partir de la negativa de Fernández de entregar una jefatura a una profesional de dicho consultorio, sancionada por maltrato laboral, tras una sentencia judicial. El rechazo del director habría generado oposición por parte de un grupo de funcionarios provocando un clima de división, ante lo cual el jefe del recinto habría intentado hacer cambios en el equipo para mejorar el ambiente laboral.

A raíz de lo anterior, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam), Alberto Vargas, se mostró sorprendido por la determinación tomada por el director y anunció que se evaluará la posibilidad de recurrir a tribunales.

A juicio del dirigente, hay una falta administrativa que podría significar la presentación de algún recurso judicial, lo que será analizado por el ex director quien forma parte de la organización.

El dirigente de los trabajadores de la salud municipal se mostró preocupado por lo que esta medida tendrá en el ambiente laboral de dicho centro de salud y en el cumplimiento de metas.

Luego de que se diera a conocer la noticia, la presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, Tatiana Leuquén, lamentó la noticia de la renuncia del kinesiólogo Alejandro Fernández, señalando que su trabajo ha aportado en el desarrollo del establecimiento. “Como comunidad no podemos perderlo porque ha habido integración y un apoyo de su parte, independiente de que haya estado como interino nos abrió las puertas y hemos trabajado bien. Entendemos sus razones, pero no puede tolerarse que sigan afectando las relaciones personales, porque es una situación que se ha instalado en la atención primaria”, explicó, agregando que si bien se están solicitando que la atención primaria pueda contar con una mayor cantidad de recursos, lo que hace la diferencia es la planta de funcionarios.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Desarrollo del Cesfam 18 de Septiembre, Cristián Arriagada Hernández, afirmó que durante años este Cesfam ha enfrentado problemas con la normalización del establecimiento y eso generó “un distanciamiento con los dirigentes sociales, cuando la cabeza no está bien no se alcanzan los acuerdos, pero con este director esto cambió. Con él (Fernández) se realizaron avances que no se habían logrado en años, estábamos trabajando por el bien común”.

El dirigente destacó que saben que hay funcionarios a los que no les gustan los cambios porque había regalías ganadas, pero se estaba trabajando por el bien común. “Por eso vamos a expresar nuestra preocupación porque ahora no tenemos un director, vamos a pedir que se respeten los avances de normalización y lo que logramos con este director en materia de participación ciudadana”, comentó.