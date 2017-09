Alerta Isla Riesco ve con preocupación desarrollo de participación ciudadana por tema tronaduras

“Hoy el proceso de evaluación de la actual Declaración de Impacto Ambiental (Dia) está en la etapa en que los servicios del Estado, deberán entregar nuevas observaciones técnicas y no contempla más instancias para que la ciudadanía pueda participar”.

Así representó la Agrupación Alerta Isla Riesco a través de una declaración pública, una de las preocupaciones que hoy para ellos tiene un futuro desconocido: cómo terminará el proceso de respuestas dadas por Minera Invierno S.A. (adenda) a las consultas ciudadanas levantadas al Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, respecto del proyecto: “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, esto en el rajo ubicado en la comuna de Río Verde.

La entrada ciudadana

Es preciso recordar que la iniciativa, que fue presentada el 13 de noviembre de 2015, fue aprobada en julio de 2016 con la venia de 10 organismos de la región, sin haber contado durante su desarrollo, con la chance de incorporar la participación ciudadana.

No obstante, el jueves 16 de marzo de este año, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado un recurso de protección presentado por dos organizaciones ambientalistas contra la resolución exenta dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó las solicitudes de apertura del proceso de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Ello significó en la práctica retrotraer el proceso de Declaración de Impacto Ambiental del referido proyecto cuyo costo asciende a los US$350 mil, debiendo someterse previamente, al procedimiento de participación descrito. Así las cosas, la incorporación de ingreso de consultas tuvo lugar entre los días 4 y 24 de mayo, totalizando 52 ingresos emanados por 40 personas naturales y jurídicas.

Responsabilidad de los servicios

En respuesta a las observaciones, la última adenda fue ingresada por la empresa el 21 de agosto pasado y actualmente tienen lugar los pronunciamientos de los estamentos pertinentes. “Por lo tanto, de ahora en adelante son los servicios los que tienen la responsabilidad de representar, si lo consideran relevante, aquellas observaciones que han sido expuestas por la comunidad, generando junto a las que ellos releven como especialistas técnicos en los ámbitos de su competencia, las observaciones necesarias y pertinentes para asegurar que la realización del proyecto que busca incorporar tronaduras a la explotación del rajo minero, no generará impactos negativos ambientales, sociales y productivos”.

Y agregaron que: “ante todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a los servicios del Estado, la representación que hoy tiene bajo su responsabilidad, de los temas que han sido observados en el proceso de Pac (Participación Ciudadana) y que son preocupación de la ciudadanía, frente a los cuales Mina Invierno en la actual adenda, ha dado muestras de absoluto desinterés y desestimación en los temas que se le exponen y consultan; la incorporación de nuevos estudios en los ámbitos que se observaban vacíos, faltas de información y contradicciones del titular, así como la generación de nuevas exigencias en las medidas de cumplimiento y seguimiento. En su defecto, la indicación de que el proyecto de incorporación de tronaduras deba entrar a ser evaluado en el sistema de evaluación ambiental bajo un Eia, de manera de posibilitar un análisis detallado de una nueva línea base bajo el escenario de uso de tronaduras, impactos, mitigaciones, medidas de monitoreo y seguimiento”.

Hasta el momento, tres entes expresaron su parecer. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han manifestado su pronunciamiento conforme, mientras que el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), emitió observaciones a la adenda.

Relacionado