Alrededor de 45 mil pasajeros llegaron a Punta Arenas durante julio

Con optimismo recibió el alcalde la información entregada por la saliente gerenta zonal de la empresa Latam Airlines, Verónica Peragallo, respecto de la cantidad de pasajeros que llegaron a la ciudad durante el mes de julio último.

“Aproximadamente se calculan unos 45 mil pasajeros en el mes de julio con destino Punta Arenas. Lo cual es prácticamente un tercio más de pasajeros que para el mismo mes del año pasado”, indicó la ejecutiva.

Sobre los factores que han contribuido a este aumento de los vuelos en esta época a la región, Peragallo comentó que la tarifa de los pasajes puede llegar a ser muy económica dependiendo del tiempo con que se haga la compra, situación que los chilenos hoy estarían aprovechando más que antes.

“Los pasajeros que logran anticiparse al vuelo y comprar con más tiempo, tienen la posibilidad de acceder a valores más económicos, así como también está la opción de viajar sin maletas o equipaje, lo que también abarata los costos. Hoy hay vuelos por 50 mil pesos ida y vuelta a Santiago”, explicó.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich, manifestó su alegría y conformidad con la campaña realizada por la municipalidad para atraer turismo a la zona durante las Invernadas, así como también ante las cifras entregadas por Latam e insistió en que Punta Arenas debe considerarse la capital del invierno de Chile.

“Vamos a perseverar en que nuestra ciudad se considere la capital del invierno en Chile, que nuestra ciudad tenga turismo en todo el año y para eso tenemos que trabajar con todas las líneas aéreas que lleguen”, dijo la autoridad.

Nueva gerenta zonal

de Latam

Junto con entregar estas cifras, Verónica Peragallo se reunió con la máxima autoridad comunal para presentarle a la nueva gerenta zonal de la empresa, Mariela Hahn, quien asumió en el cargo el 1 de agosto.

Cabe mencionar que por reestructuración de la empresa, desde ahora la gerenta zonal atenderá los asuntos de la oficina de Punta Arenas, desde su oficina ubicada en Santiago. Según indicó Peragallo, además esto les permitiría obtener respuestas para los requerimientos de sus usuarios de manera expedita.

Sobre esta situación, Radonich argumentó que Latam es una empresa muy importante porque conecta a Magallanes con Chile y el mundo, pero que esperaría tener una gerencia local, sin embargo, entiende que la estructura cambió, pero que lo importante es que la calidad del servicio no baje.

“Le pude manifestar ciertas situaciones que como pasajero uno vive. Claramente tener menos respuesta local creo que no es bueno y me gustaría que no todos los reclamos o sugerencias de los pasajeros sean derivados a los call center en Centroamérica donde no se entiende nada y uno se siente muy perjudicado cuando habla”, expresó el edil.

