Alta abstención de electores y tardía constitución de mesas receptoras marcaron la jornada de primarias

La final de la Copa Confederaciones y un elevado desinterés de los votantes en participar de este proceso fueron los principales condicionantes que ocasionó la ausencia de una gran cantidad de vocales de mesa, y que la mayor afluencia de público se concentrara entre las 10 y 13 horas.

Alas 7 horas de ayer abrieron sus puertas los 23 locales de votación distribuidos en los establecimientos educacionales municipales de la ciudad de Punta Arenas, momento en que los 1.023 efectivos de las Fuerzas Armadas se distribuyeron en los frontis de los recintos con el propósito de resguardar el normal ejercicio de las elecciones primarias presidenciales, que definieron a Sebastián Piñera y a Beatriz Sánchez como los candidatos oficiales de los pactos Chile Vamos y Frente Amplio respectivamente, para los comicios del 19 de noviembre próximo.

A la misma hora comenzaban a apersonarse los diferentes delegados electorales, quienes en un inicio se percataron de la baja asistencia de los vocales de mesa que fueron designados para este proceso. Y no era menos, ya que desde temprano las avenidas y calles de la capital regional figuraban completamente vacías, además del influyente factor que significó el encuentro futbolístico entre las selecciones de Chile y Alemania por la final de la Copa Confederaciones, componentes que implicaron que las mesas receptoras de sufragios se constituyeran de manera tardía, y que en varias circunstancias fueran integradas por los primeros votantes que se encontraron de súbito ante la ausencia de vocales.

Ya entre las 10,30 y las 13 horas se registró la mayor afluencia de público, como también se efectuó el voto de las autoridades y los respectivos jefes de campaña de cada precandidato. Así también pudo percibirse que mayoritariamente fue una gran cantidad de adultos mayores quienes ejercieron el deber cívico, antes que los jóvenes, que concurrieron en menor número. No obstante, el panorama era muy distinto en algunos supermercados de la comuna, donde pudo registrarse extensas filas, opacando lo que se vivía en los locales de votación.

Paula Gutiérrez Pérez, delegada electoral del Instituto Superior de Comercio (Insuco), explicó que alrededor de 3.500 personas eran las que conformaban el padrón electoral en dicho recinto, lo cual se vio notable y rotundamente reducido con la exigua cuantía de votantes que participó finalmente.

“Hubo poca afluencia de público durante todo el día. Las mesas se constituyeron bastante tarde, siendo la última a las 9,27 horas, funcionando con tres vocales cada una”, explicó.

Asimismo, en las mesas 80, 81, 82 de la Escuela Juan Williams ninguno de los vocales de mesa designados se presentó, lo que debió ser resuelto entre los primeros votantes y el personal delegado de ese local electoral.

Liceo Sara Braun

Por otra parte, en el Liceo Sara Braun, el encargado Miguel Villar reveló que el padrón en ese sitio era de 7.657 votantes, de los cuales participaron un poco más de 600. Asimismo, informó que una mujer, que llegó a las 9,30 horas a sufragar, fue designada para quedarse como vocal de mesa ante la ausencia de quienes habían sido escogidos, lo que ocasionó que ésta se negara terminantemente, requiriendo la presencia de efectivos policiales, advirtiéndole que si no cumplía con aquella labor sería detenida, a lo cual debió acceder contra su voluntad.

“En la mañana hubo un poco más de afluencia de personas, empezó medio remolón por el hecho de que los vocales no asistieron, por lo que tuvimos que empezar a completar las mesas con lo que había, incluso mis asesores tuvieron que cumplir con esa labor al igual que algunos funcionarios del personal de enlace del Servel. Fue una jornada lenta y los efectivos de la Armada pudieron contabilizar un poco más de 600 personas que llegaron a votar, muy poco para lo que es este local. En la tarde bajó la afluencia por el tema del partido, llegando solamente unas diez personas. En el Liceo Luis Alberto Barrera, el panorama no fue distinto. El delegado de la junta electoral, Carlos Rojas, manifestó que durante la mañana hubo una nula afluencia de público, provocando que tres mesas no fueran constituidas ante la inasistencia de los vocales definidos, y concentrando el mayor número de votantes desde las 10,30 horas. Sin embargo, un insólito hecho marcó la jornada en aquel local.

“El único inconveniente que tuvimos aquí fue que siendo las 14,15 horas me informó el comisario de la mesa 40-42, que el vocal que fue designado como presidente se había retirado a las 12,30 horas. No me dieron cuenta de esa situación antes porque pensaron que podía aparecer, ya que la persona había dicho que iba a ir a fumar, pero nunca más apareció”, reveló.

Esta alta abstención se evidenció prácticamente en toda la región, ya que en Magallanes eran 147.395 las personas que conformaban el padrón electoral, aunque la cifra era menor respecto de los que estaban habilitados para ejercer este deber cívico, considerando que no votaban los militantes de los partidos de la Nueva Mayoría. Según las últimas cifras publicadas por el Servicio Electoral, en Magallanes votaron 11.716 personas.

Finalmente, los votantes que fueron escogidos como vocales de mesa que no concurrieron a desempeñar sus funciones, serán denunciados por la Junta Electoral, y podrán ser sancionados con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 UTM., es decir, aproximadamente entre $93.500 y $374.000, la que será aplicada por el juez de Policía Local competente.