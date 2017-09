Alumnos conocen y ayudan en la recuperación de espacios naturales

Proyecto desarrollado por Fundación Cequa Niños de la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales, de la Escuela Villa Las Nieves y de la Junta de Vecinos Seno Almirantazgo participan desde mayo en talleres y salidas a terreno

Fotos Bernardo Balbontín

Una manera entretenida y a la vez educativa de conocer sobre su entorno natural, pero además, para tener conciencia de la importancia de su cuidado, es lo que llevan desarrollando 65 niños que participan del proyecto “Re-valorando nuestra biodiversidad: rescate y re-establecimiento de flora nativa en nuestras ciudades: Punta Arenas y Puerto Natales”. La iniciativa es desarrollada por el Centro Regional de la Fundación Cequa, y es financiada por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Fondo de Protección Ambiental y cuenta con el apoyo de instituciones como el Programa Quiero mi Barrio y la Fundación para la Superación de la Pobreza, quienes han facilitado el desarrollo de las actividades, la asociación Kauyeken y la empresa Patagoniawildlife.

La investigadora de Cequa, Fiorella Repetto Giavanelli ha sido la encargada de liderar el trabajo, al que asisten alumnos de cuarto, quinto y sexto básico de las escuelas Villa Las Nieves, Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales, y de la Junta de Vecinos Seno Almirantazgo. “Estamos terminando la primera etapa, que es de generar conocimiento en los niños a través de talleres educativos. Una vez que terminemos pasamos a la próxima, que es vincular a los niños con un área, que vamos a recuperar. Un área que esté un poco degradada y que podamos mejorar el tema de vegetación, generar mayor biodiversidad en cuanto a vegetación y la idea es que los niños generen, desde la planta, reproduzcan desde la semilla para luego trasplantarla hasta esta área que vamos a recuperar”.

Cada uno de los grupos de alumnos conocieron su entorno. Por ejemplo, los niños de la Junta de Vecinos Seno Almirantazgo constataron in situ el estado del estero De Agostini, mientras que los estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves “apadrinan” el Humedal Tres Puentes. Los niños de Natales, en tanto, tuvieron la posibilidad de venir a Punta Arenas para estar presentes en salidas a estos sectores, así como al parque María Behety y visitas al vivero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Río de los Ciervos y el Banco de semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag).

“En la junta Seno Almirantazgo van a recuperar el estero De Agostini que hoy en día es casi un basural. Y con apoyo de las municipalidades vamos a hacer unas limpiezas bastante grandes, para poder recuperar esas áreas. Además acá, en la Escuela Villa Las Nieves trabajaremos en el Humedal Tres Puentes, que ya se están generando procesos de limpieza, pero la idea es que podamos recuperar ciertas áreas con arbustos y árboles. Y en Natales se está dando lo mismo pero en otra área”, explicó Fiorella Repetto, quien ha sido apoyada por las docentes Bárbara Macaya, de la Escuela Villa Las Nieves, y Gloria Ruiz, de la Escuela Juan Ladrilleros, así como de Soledad Mansilla, representante de la Junta de Vecinos Almirantazgo.

Todas estas actividades fueron combinadas con las charlas y actividades en sala. En una de ellas, los niños tenían que dibujar lo que veían y cómo se imaginan el ideal de lo que debiera ser un entorno natural.

Dafnne Guerrero, alumna del quinto B de la Escuela Villa Las Nieves, comentó que “entré el primer semestre, no sabía que estaba este taller, pero ha sido divertido, porque nos cuentan de las plantas, su historia, la época en que florecen, y es divertido para aprender más. Siempre me ha gustado la naturaleza, averiguando de plantas, aves y esas cosas”. Por eso, recomienda a la comunidad a “que ojalá cuide el planeta, porque los animales son seres vivos, como nosotros, y a ellos no les gustaría que fueran a sus casas a tirarles basura, porque los animales tienen su hábitat, y espacio”. En esa misma línea, pide ayuda para recuperar el Humedal Tres Puentes.

Otro que está contento con este tipo de actividades es Fernando Candia, de quinto A, quien lleva seis meses en el proyecto. “Me gustó porque protegemos a la naturaleza y nos ayudamos entre nosotros. Hemos salido a la pampa, y a otras actividades, protegemos a los animales, plantamos semillas”. A su vez, Diego Felipe Cárdenas es más experimentado, pues forma parte de los Forjadores Ambientales de la Escuela Villa Las Nieves desde hace dos años. Alumno de sexto básico, destacó que “nunca había tenido una charla de Cequa y me fascinó. Me gusta porque no sabía que había tanta biodiversidad en el mundo”.

El alumno también indicó que su mayor experiencia en estos talleres le ha permitido guiar a sus compañeros “y que no hagan tanto desorden, porque nos puede perjudicar”, y de las visitas a terreno, lamentó que “ha aumentado demasiado la basura, encontramos unos 35 neumáticos y también fueron a tirar un derrame de aceite, de ese de cocina”.

Tras este proyecto de aprendizaje de su entorno, los alumnos pasarán a la siguiente etapa, que es producir flora nativa a través de invernaderos en sus escuelas y juntas vecinales, la que posteriormente insertarán en sus respectivas zonas de trabajo. Para ello, Cequa dispondrá de un invernadero y una cámara de germinación para facilitar la reproducción de especies.