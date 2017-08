Andrés Catalán Lecaros exculpa a quien lo acuchilló hace once meses: “Yo aún considero a Cristopher como mi amigo, en las buenas y en las malas vamos a estar”

“Yo aún considero a Cristopher como mi amigo; en las buenas y en las malas vamos a estar”, fueron las últimas palabras que dijo Andrés Catalán Lecaros al momento de declarar ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas con respecto a lo ocurrido la madrugada del jueves 8 de septiembre del año pasado, instancia en que fue apuñalado por quien considera su mejor amigo, Cristopher Garnica Ampuero, situación que se produjo tras ribetes pasionales en una noche de alcohol.

Mostrando arrepentimiento en todo momento, estuvo igualmente presente el imputado, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado en calidad de autor, luego de que hace once meses le propinara diversas estocadas con un cuchillo cocinero en los brazos a su amigo, quien cayó inconsciente, siendo derivado al Hospital Clínico de Magallanes.

No obstante, la investigación habría tenido un abrupto revés -según la defensa-, puesto que todos los dardos apuntan a una presunta negligencia médica y una ineficiente atención de la víctima en el recinto de salud, debido a que, tras el hecho de sangre, el primer informe permitió darle el alta médica al herido, mientras que horas más tarde debió volver al hospital, siendo ingresado grave a pabellón por una lesión en una arteria no detectada.

“Se trata de un juicio en contra de mi representado por un supuesto delito de homicidio frustrado. En virtud de la alta penalidad del ilícito y de la pena que está solicitando el fiscal, de 7 años, esta defensa ha argumentado que estamos en presencia de un delito de lesiones, toda vez que el riesgo vital que tuvo la víctima ocurrió producto de una negligencia médica y una mala atención”, sostuvo el abogado Marcos Ibacache.

A la vez, explicó que existen pruebas suficientes como para acreditar que hubo una negligencia médica, lo que habría implicado además que la víctima presentara una denuncia y posteriormente una demanda en contra del hospital y de los médicos que lo atendieron.

“A él solamente le dieron un calmante, lo mantuvieron más de 20 horas sin atención y, por ende, entendemos que la gravedad de las lesiones no era tal porque se ha hablado de un corte de una arteria y cualquier persona entenderá que eso provoca un sangrado que a los pocos minutos produce la muerte. En este caso, fue intervenido de urgencia cuando ya tenía un sangrado interno, un volumen del brazo ya distinto y que eso motivó a los médicos que hoy día van a declarar y por esa situación no tiene responsabilidad mi representado que ha estado privado de libertad única y exclusivamente porque la víctima no recibió una oportuna atención”, complementó.

Consultado respecto a los anotaciones penales anteriores que tiene Garnica Ampuero, el defensor aseveró que “es eso lo que marca esta situación, ya que él tiene antecedentes por el mismo hecho el año 2004, lo que el fiscal intentó hacer ver en el juicio. Entendemos que el tema de que ‘el pasado te condena’ aquí está más que presente y obviamente entendemos que no corresponde en el nuevo sistema procesal”.

Finalmente, Ibacache aseguró que la intención de su defendido nunca fue asesinar a su amigo, sino que habría actuado bajo los efectos del alcohol y por asuntos de celos, que lo llevaron a propinarle “puntazos” a Catalán.

“Eran compañeros de trabajo y fuera de éste, ellos compartían mucho. Obviamente el tamaño de las armas blancas o los cuchillos que acompañó el Ministerio Público dan a entender que en una actitud homicida pudo haber logrado su cometido con certeras puñaladas. En este caso, como él dijo, fueron puntazos y que una sola de ellas habría ocasionado una lesión mayor ya que fueron más de ocho, pero solamente leves y, por ende, la lógica que debe imperar en el Tribunal para fallar se debe comprender que simplemente se trató de una acción más intimidatoria que de una acción con intención homicida”, puntualizó.