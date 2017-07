Aparece un cuarto joven agredido en trifulca en Natales

Joven de 28 años, exteriorizó su preocupación por el estado de salud de su amigo Gonzalo Muñoz, quien se debate entre la vida y la muerte. Exige que se aclare a fondo la golpiza y que sean ubicados todos los responsables.

Apareció un cuarto joven que resultó con graves lesiones luego de la golpiza callejera propinada por un grupo de personas en el centro de Puerto Natales, en la madrugada del sábado, entre las cuales se encontraban los dos carabineros de franco dados de baja y que actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Punta Arenas, identificados como Pedro Loncuante Loncuante y Miguel Delgado Velásquez.

La cuarta víctima se trata de Héctor Almonacid Gallardo, de 28 años, quien resultó con dos fracturas dentales y un fuerte golpe en la cabeza, siendo rescatado por una amiga que lo alejó de los disturbios que se generaban en la madrugada del sábado a una cuadra del cuartel de la Segunda Comisaría de Carabineros.

Según relató a La Prensa Austral, el viernes salió con su amigo Sady Galindo, llegando alrededor de la 1,30 horas del sábado al pub Slowly Bar (en Bories con Magallanes) donde se encontraron con Gonzalo Muñoz y Víctor Hernández. Luego de compartir los cuatro en el recinto de diversión nocturna, salieron de ahí a las 4,50 horas y caminaron por Magallanes hasta llegar a Bulnes donde en las afueras de un pub, fue agredido Sady Galindo. Entre todos se produjo un forcejeo, sufriendo él un golpe en la boca que le provocó la fractura de dos piezas dentales y además un fuerte golpe en la frente que le produjo un corte donde emanó abundante sangre. “Quedé como atontado por el golpe y una amiga me sacó de allí y me llevó a la casa de un amigo para que me lavara la cara porque la tenía llena de sangre”.

Asegura no recordar mucho de lo sucedido y pensó que la gresca había terminado sin otras consecuencias y que sus amigos se habían marchado en diferentes direcciones. Es así que se fue a su casa y despertó con la noticia de la agresión y la participación de carabineros de franco. “Las personas que nos agredieron no las conocía, menos sabía que eran carabineros”, complementó.

El mismo sábado en la tarde concurrió hasta el cuartel de Carabineros a interponer la denuncia por la agresión sufrida, sin embargo allí le dijeron que no podían recoger los antecedentes porque supuestamente habían implicados funcionarios de esa institución. En razón de lo anterior, dirigió sus pasos hasta el cuartel de la PDI, donde le acogieron la denuncia, siendo trasladado al Hospital Augusto Essmann para el trámite de constatación de lesiones.

Héctor Almonacid manifestó no recordar por qué se inició la agresión, aunque remarcó que “nosotros solamente íbamos pasando por ahí como lo hacemos muchas veces. No teníamos necesidad de iniciar un altercado con nadie, menos con alguien a quien no conocíamos”.

Calificó el ataque como “un comportamiento bestial de esas personas”, añadiendo que “no entiendo por qué se ensañaran tanto. Por qué actuaron tantas personas. Lo que más me preocupa en este momento, aparte de la salud de mi amigo (Gonzalo Muñoz) que está muy grave, es que aparezcan todos los responsables, porque Víctor (Hernández) que es quien más se acuerda dice que fueron muchas personas que llegaron después en los autos, entre seis y ocho individuos”.

En las últimas horas, trascendió que había un tercer individuo que habría participado en la agresión contra el cuarteto de amigos, el cual ya fue interrogado por los detectives que llevan adelante la investigación de los graves hechos, donde cuatro jóvenes resultaron lesionados, uno de los cuales se encuentra en coma.